ولي العهد: انتخابات نزيهة وحيادية

الأولى

دعا سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل مسؤولية خدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.

جاء ذلك في برقيات تهانٍ بعثها صاحب السمو أمير البلاد للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022 عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رقيه وتطوره ورفعة شأنه.

كما بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي شاركت في الإعداد والتنظيم لانتخابات مجلس الأمة 2022 على ما أبدوه من تعاون وتكاتف وتنسيق وتنظيم بناء لإجراء عملية الانتخابات. وأشاد سموه بما تحلى به المواطنون من حس وطني تجسد بمشاركتهم الفاعلة في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات وما أبدوه من التزام بالإرشادات أسهمت في تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر الأمر الذي جسد الوجه الحضاري للوطن العزيز في هذا العرس الديموقراطي.



وعبّر سموه عن بالغ تقديره وخالص ثنائه لأعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وعلى جهودهم المقدرة التي يسرت عملية الاقتراع بكل كفاءة وشفافية سائلا سموه المولى تعالى أن يأخذ بأيدي الجميع لكل ما فيه الخير والرفعة والسؤدد للوطن العزيز. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهانٍ للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022 ضمنها سموه خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وبعث سمو ولي العهد برقيات تهنئة لجميع المسؤولين والعاملين في وزاراتهم على ما بذلوه من جهد مشهود وحسن إعداد وتنظيم جيد وإسهام فعال في إنجاح عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022. وأثنى سموه على النزاهة والحيادية التي سارت عليها العملية الانتخابية والتي تمت بعون الله وتوفيقه بكل سهولة ويسر وهدوء ونظام ما يؤكد الصورة المشرفة لوجه الكويت الحضاري.

وأشاد سموه بوعي المواطنين وإقبالهم المخلص على المشاركة في أداء واجبهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية تجسيدا لمبدأ الديموقراطية وروح المسؤولية والتعاون التي اتسم بها مجتمعنا. ونوه سموه بالتقدير لكل ما قدمه أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات من جهود كبيرة وشفافية مشهودة ساهمت في تيسير عملية الانتخابات على الوجه الأمثل سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.