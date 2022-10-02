حكومة شبابية.. مُجرَّبة

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? كتب محرر الشؤون المحلية

تنفيذا لأحكام الدستور بعد اعلان نتائج الانتخابات لمجلس الأمة 2022 ترفع الحكومة اليوم استقالتها الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بعد ان اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي امس مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر الحالي.

وكشفت مصادر حكومية عن ان المشاورات التقليدية لاختيار رئيس الحكومة المقبلة ستنطلق فور صدور مرسوم بقبول الاستقالة بلقاء القيادة السياسية رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الحكومات السابقة، مؤكدة ان اعادة تعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة أمر محسوم.

وعلقت المصادر على شكل الحكومة المقبلة بالقول: «بالطبع ستكون نتاجا لما اسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية وأيضا ستعبر عن الرغبة الشعبية في التغيير، أما عن اختيار الأسماء فهذا الأمر سابق لاوانه الا انه من المؤكد ان الحكومة المقبلة ستكون «شبابية» وخاصة من الناجحين في أعمالهم بالقطاعين الخاص والحكومي وكذلك مع اختيار عناصر نسائية صاحبة كفاءة وقدرة». وعن نسبة التغيير في الحكومة المقبلة توقعت المصادر ان يكون التغيير شاملا مع الابقاء على 3 وزراء فقط من التشكيل الحكومي المستقيل.

بدورها أكدت النائب د. جنان بوشهري عدم صحة الانباء المتداولة عن دخولها الحكومة الجديدة وقالت في بيان لها: «تتداول بعض الخدمات الإخبارية أنباء عن دخولي الوزارة القادمة كوزير محلل، وأود التوضيح أنه لا نية لي ولا رغبة بدخول الحكومة، مع تمنياتي لسمو رئيس مجلس الوزراء بالتوفيق في اختيار فريق من الكفاءات المشهود لها بنظافة اليد والقدرة على الإصلاح ومواجهة الفساد».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس اعلن أن مجلس الوزراء اعتمد امس مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 وقرر رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال الوزير الفارس لـ«كونا» عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقد امس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء: إن مجلس الوزراء رفع لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات مجلس الأمة 2022 تنفيذا لأحكام الدستور.

يذكر أن المادة (57) من الدستور نصت على أن يعاد تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.