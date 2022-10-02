«الرئاسة سعدونية».. ونائبه «توافقي»

الأولى

هبت نسمات الصفاء السياسي على المجلس بدءا من رئاسة المجلس شبه المحسومة للنائب أحمد السعدون دون معركة تذكر فإن لم تأت بالتزكية لعدم إعلان ترشح اي من النواب للرئاسة حتى الآن، فإن كل التنبؤات تقطع بتهيئة اغلبية واسعة للسعدون في ظل توافد النواب للمباركة له واعلان تزكيته سواء من الموالاة الجديدة أو المعارضة المحتملة وجميع التوجهات، في ظل وجود عامل الحياد الحكومي عن المشاركة في انتخابات مكتب المجلس ولجانه. ورغم انتقال المعركة السياسية مرحليا إلى مركز نائب الرئيس الذي سيترشح له حتى الآن كل من النواب مبارك الحجرف ود. حسن جوهر والصيفي الصيفي وعيسى الكندري فإن عددا من النواب يسعون إلى الوصول لصيغة وحدة وطنية قد تسفر عن تقديم التنازلات إلى جوهر لابراز وحدة النسيج المجتمعي وتهيئة الارضية الخصبة لوجود حكومة ومجلس وطنيين، سعيا إلى الاستفادة من صفاء اجواء الرئاسة.

وفيما اثمرت نتائج الانتخابات عن الثقة الشعبية بالعمل الجماعي للنواب عبر التكتلات ومكافأة نواب كتلة الخمسة ومجموعة المنصة في الانتخابات العامة بحصولهم على اصوات مرتفعة، ازدادت احتمالات عودة صورة الكتل الفاعلة بالمجلس اذ قد تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس كتل برلمانية.

من ناحيته، قال النائب د. جوهر: إن على رئيس الوزراء القادم قراءة نتائج الانتخابات بكل ما تحمله من رسائل مباشرة أبرزها استبعاد بقايا رموز الفساد، «فالوقوف مع الإرادة الشعبية هي ذراعه اليمنى وحصنه الحصين لمرحلة البناء القادمة».

وأعلن جوهر ان ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة هو حمل للمسؤولية.

من جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: بتاريخ 29-9 انتهى الشعب من الاختيار، واليوم باستقالة الحكومة تبدأ دورها بالاختبار وذلك بتشكيل يبتعد عن المحاصصة قادر على مجاراة رغبة القيادة والشعب في العمل وانتشال البلد من آثار حقبة الفساد.

وأوضح ان الإعلان المبكر عن تزكية السعدون للرئاسة هو اعلان منا من اجل اعادة هذه المؤسسة إلى وضعها الطبيعي وعودة هيبتها، ومثلما نريد عودة هذه الهيبة نريد ايضا ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية ولذلك سيكون صوتي للدكتور حسن جوهر في انتخابات نائب الرئيس رغم معرفتنا بكفاءة الزملاء ممن اعلنوا ترشحهم لذات المنصب. كما أعلن النائب محمد المطير ان صوته للرئاسة سيكون لأحمد السعدون.

من جهته، قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: إن نتائج الدائرة الثالثة وتحديداً رقم أحمد السعدون بمثابة استفتاء شعبي حقيقي حول مستقبل مجلس الأمة، وبعد اعلانه رسمياً الترشح للرئاسة أُعلن صوتي له حتى يستعيد البرلمان مكانته ابتداءً من كرسي الرئاسة وانتهاءً باللجان.