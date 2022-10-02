الحمود: الخليفة والبذالي اكتسبا «الحصانة» وعلى المحكمة مخاطبة البرلمان بحالتيهما

الأولى

بدأت تتوارد التبعات القانونية والطعون على إعلان نتائج الانتخابات العامة لمجلس الأمة 2022، حيث أعلن مرشح الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري عزمه الطعن في نتائج الدائرة ليكون أول الطاعنين، في حين أكد أستاذ القانون العام الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود ان العضوية في مجلس الأمة قد أثبدشتت رسمياً للنائبين مرزوق الخليفة وحامد البذالي. وقال الحمود لـ«النهار»: لا شك أن الخليفة والبذالي عضوان في مجلس الأمة الأن وعضويتهما ثبتت منذ إعلان النتائج، أما ممارستهما لعملهما البرلماني فلا تكون إلا بعد أداء القسم الدستوري في أول جلسة للمجلس، ولانهما محبوسان فلن يستطيعا الحلف بالقسم.

وأكد أن على المحاكم وفق أحكام الدستور ان تؤدي واجبها بإخطار مجلس الأمة بحالة الاثنين كون البذالي تحت الحجز والخليفة محبوس وان لديه جلسة في 10 أكتوبر المقبل.

وأوضح الحمود أنه لو استمر الحبس بسبب الأحكام، فإن ذلك لن يؤثر على العضوية بأي حال من الأحوال فهما أعضاء في المجلس دون مزاولة أعمالهما باعتبارهما محبوسين، مبيناً أن حبسهما يعتبر عذراً قهرياً رسمياً مقبولاً وفق أحكام القانون ولا يجوز أن تطبق عليهما عقوبات لائحة المجلس باعتبارهما مستقيلين إذا غابوا عن خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات متفرقة.

وأضاف الحمود: إن عقوبة الاثنين ليست جناية وليست مخلة بالشرف والأمانة ما يعطي استمرارية لعضويتهما عند الإفراج عنهما.

ولفت الحمود إلى ان إثبات صفة العضوية النيابية للفائزين في انتخابات مجلس الأمة تكون من وقت إعلان النتائج رسمياً ويتمتع بالحصانة الإجرائية من حينها، ولا يبدأ الفصل التشريعي ومدته أربع سنوات إلا من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويتمتع العضو بالحصانة الموضوعية من تاريخ أول اجتماع.

ولفت إلى أن أي إجراء يتخذ ضد العضو حتى قبل صيرورته عضواً عند انعقاد أول جلسة لا بد من إخطار المجلس به وأي تعديل لأي إجراء لابد من إعادة الإخطار، فالعضو يمثل الأمة ولا بد من احترام الامة.