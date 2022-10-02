الأحد 02 أكتوبر 2022 ,7 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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انظروا لنتائج بعض الطواويس من المرشحين وكيف خسف بهم... الناخب الفطن! دروس وعبر.
تائه
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