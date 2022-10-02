قتيلان في انهيار مبنى بالكرادة.. وقطع الطرق أخَّر فرق الإنقاذ

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بغداد- الوكالات: انهار مبنى سكني في منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد ما ادى الى مقتل شخصين واحتجاز بعض الاشخاص تحت الانقاض فيما انتشلت اجهزة الدفاع المجني 13 اخرين. وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها تعمل على «إنقاذ المحتجزين تحت أنقاض المبنى الذي يضم محالاً تجارية» ويقع وسط بغداد، في شارع تجاري طبي بامتياز يضم العديد من الصيدليات والمختبرات الطبية. كما أوضحت في بيان أن فرقها تواصل أعمالها لإنقاذ المحتجزين، بعدما تمكنت من انتشال 13 شخصاً، من تحت الركام، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع». وتحدثت وسائل اعلام محلية عن مقتل شخصين، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، وكانت المفاجأة في أن المبنى حديث العهد نسبياً وبالتالي ليس متهالكاً ويفترض أن تكون أساساته متينة على عكس غيره من المباني القديمة المتواجدة في المنطقة. من جهة ثانية قالت مديرية الدفاع المدني العراقية، إن قطع الطرق عرقل وصول الفرق التخصصية لموقع انهيار البناية التجارية السكنية بمنطقة الكرادة. وقال مدير إعلام الدفاع المدني، نؤاس صباح، لوكالة الأنباء العراقية إن «البناية التي انهارت في منطقة الكرادة، هي بناية تجارية سكنية مكونة من أربعة طوابق قرب مطعم قدوري، وقد انهارت بالكامل تقريبا». وأضاف صباح أن «فرق الدفاع المدني في جانبي الكرخ والرصافة مستنفرة بالكامل»، مشيرا إلى أن «القطوعات أثرت كثيرا على وصول جميع الفرق». ولفت إلى أن «بعض فرق المديرية وصلت إلى موقع الحادث وتعاملت مع عمليات رفع الكتل الكونكريتية والبحث عن الناجين أو الضحايا»، مبينا أنه «بحسب أهالي المنطقة تبين أن البناية تسكنها عائلة إضافة إلى حارس». وأوضح أن «العملية تحتاج إلى وصول معدات الرفع الثقيلة إلى الموقع للمباشرة برفع الكتل الكونكريتية، لكن قطع الطرقات عرقل وصول الفرق الثانية التخصصية الساندة لا سيما وأن معدات الانقاذ تأتي من منطقة اليرموك عند فرق البحث والإنقاذ الدولي التابعة للدفاع المدني والتي يحتاج وصولها إلى وقت».

