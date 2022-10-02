لبنان يتسلّم «ترسيم الحدود البحرية»

عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون امس رسالة خطية من الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، وفق ما أعلنت الرئاسة، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين مؤخراً أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.

وأوردت الرئاسة على حسابها على تويتر أن عون «استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية» من هوكستين حول «الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية». واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي «وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن».

ورداً على سؤال حول مضمون الرسالة، اكتفى مصدر في الرئاسة بالقول «تتضمن عرضاً للمفاوضات التي جرت مع اقتراحات» من دون أن يفصح عن ماهيتها. وقال إن «الردّ اللبناني سيتمّ في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال الى الخطوة المقبلة».

وهذه المرة الأولى التي يُعلن فيها لبنان تسلّمه رسالة خطية من الولايات المتحدة التي تتولى منذ عامين وساطة بين البلدين المتنازعين بهدف التوصل الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وتسارعت منذ بداية يوليو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه. وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

