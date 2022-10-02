ريان فلسطين

عربيات ودوليات

شيعت جماهير غفيرة في محافظة بيت لحم ، جثمان الشهيد الطفل ريان ياسر سليمان «7 أعوام»، الذي ارتقى بعد مطاردته من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى توقف قلبه من الخوف.

ونعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الطفل ريان الطالب في الصف الثاني ، مطالبة المؤسسات الدولية ودول العالم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق حياة أسرة التعليم من كوادر تربوية وطلبة وعاملين، مشيرة إلى أنها «جريمة بحق الحياة».

وينضم ريان إلى 35 طفلًا استشهدوا برصاص الاحتلال الصهيوني منذ بداية العام الحالي، 19 منهم في الضفة الغربية، و16 في قطاع غزة.

من جانب آخر، أفادت صحيفة «?يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، بأن «رئيس أركان جيش الاحتلال ?أفيف كوخافي?، أعطى موافقته على استهداف واغتيال كبار مسؤولي ?حركة الجهاد الإسلامي? و?كتائب شهداء الأقصى?، الجناح العسكري لحركة فتح».

وأكدت أن كوخافي وافق أيضا على استهداف كبار مسؤولي حركة «حماس» بالضفة الغربية إذا لزم الأمر.

