الأمم المتحدة تطالب بتجديد وتوسيع هدنة اليمن

عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: حضت الأمم المتحدة طرفي الصراع في اليمن على العمل على تجديد الهدنة التي تنتهي يوم الأحد وتوسيعها بموجب اقتراح للمبعوث الخاص هانس غروندبيرغ. وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الطرفين بسرعة تمديد الهدنة التي شارفت على الانتهاء، «بل وتوسيعها» بما يتماشى مع اقتراح غروندبيرغ. وأفاد البيان بأنه لايزال أمام الطرفين الكثير من العمل لتنفيذ شروط الهدنة بالكامل «بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى ودفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية».