إيران تعتقل 9 أوروبيين بتهمة التورط في الاضطرابات

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طهران- الوكالات: اعتقلت السلطات في إيران تسعة مواطنين أوروبيين خلال احتجاجات دامية في الشوارع اندلعت بسبب وفاة امرأة وهي رهن الاحتجاز. وقالت وسائل إعلام محلية إن ضباط المخابرات اعتقلوا أشخاصا اعتبروا «عملاء لمنظمات تجسس أجنبية» إما أثناء الاحتجاجات أو «في الكواليس». ولا تظهر أي بوادر على تراجع أعمال العنف مع استمرار ارتفاع عدد القتلى. واندلعت الاحتجاجات في العاصمة طهران ثم انتشرت في أنحاء البلاد بعد وفاة امرأة كردية، تُدعى مهسا أميني، بعد أن احتجزتها الشرطة بعض الوقت. ولم يحدد الضباط مكان اعتقال الأوروبيين التسعة، لكنهم عرضوا 10 حالات لما قالوا إنه تورط أجانب وجماعات معارضة أجنبية في المظاهرات. وتقول وزارة المخابرات الإيرانية إن المعتقلين من بولندا والسويد وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وأضافت الوزارة أن السفارات الألمانية والفرنسية والبريطانية والسويدية كانت بين الذين تم تحذيرهم من تورط «عملائهم» في الاحتجاجات المناهضة للحكومة. كما زعمت أنه قبل وأثناء الاحتجاجات تم تنفيذ عدة مؤامرات أخرى، إما للتحضير للاضطرابات أو بالتزامن معها، بما في ذلك هجمات إلكترونية ونشر «أخبار كاذبة مؤيدة للشغب» من قبل وسائل إعلام غير حكومية، مثل بي بي سي فارسي ومحطة إيران إنترناشيونال التلفزيونية. وفي أحدث تقدير لها نُشر على تويتر، قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إنه «تم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 83 شخصا بينهم أطفال في احتجاجات إيران».وأفادت تقارير بأن 19 شخصا آخرين لقوا مصرعهم يوم الجمعة في أعقاب مواجهة بين محتجين والشرطة في مركز للشرطة في زاهدان العاصمة الإقليمية لإقليم سيستان بلوشستان، جنوب شرقي البلد. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن بين القتلى عقيدين في فيلق الحرس الثوري.