مؤسف لبطولة تقام بالكويت وتمنع مشاهدتها!

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نعلم اهمية التسويق الرياضي الاعلامي في البطولات الرياضية فهي من انجح انواع التسويق.. الا ان تمنع من مشاهدتها حصريا على المجتمع الكويتي فهذا غير مقبول ؟ فالكثير من الدول تقيم مثل هذه البطولات ويتم نقلها حصريا على القنوات الارضية لمتابعتها من قِبل مَنْ لا يملك القدرة على دفع الاشتراكات العالية لمشاهدة البطولات العالمية.. ففي مصر وانكلترا والبرتغال وايران والامارات والبحرين والاردن وسوريا وو و.. يكون الاتفاق بأن تكون تحت رعاية شركة او اتحاد قاري ولكن تسعى الدولة المضيفة إلى ان تعطي حقوق النقل بأسعار خاصة لمجتمعها حصريا بالقنوات الرياضية الارضية وليس بالقنوات الفضائية.. فشكرا يا اتحاد القدم «المعين» على هذا التخطيط الذي حرمتم منه المجتمع الرياضي الذي يحب مشاهدة كرة قدم الصالات. وياريت تطبقون ذلك على دوري المحترفين «المزيف» ومباريات كأس الأمير وكأس ولي العهد.. لأنكم بذلك فشلتم في تطوير الكرة بسبب عدم دعمكم لرغبات الجمهور.. وأتساءل كم سعة الكراسي بصالة الشيخ سعد العبدالله (أعتقد 1800 كرسي فقط) التي تقام عليها المباريات لانني متأكد اذا رغب ثلاثة آلاف متفرج من الجمهور السعودي او الايراني او اللبناني الحضور لمشاهدة مباراة بين منتخبين لهم جماهيرهم في الكويت ستحدث فوضى فما بالكم اذا اراد الكويتيون متابعة مبارياتهم النهائية فهل ستسمحون بنقلها بالتلفزيون..؟ وأستغرب من عدم شراء تلفزيون الكويت المتمثل بالقنوات الرياضية لحقوق نقل هذه المباريات «المحفوفة» على اشخاص محددين في الاتحاد الذين قد لا يعلم اين تقام البطولة في الكويت ؟.. والله من وراء القصد.

