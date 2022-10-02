القادسية لانطلاقة جديدة.. والكويت يطمح للصدارة

محلية

يبحث القادسية عن استعادة توازنه عندما يواجه النصر في الساعة الـ 06:00 مساء اليوم على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الممتازة التي تشهد اليوم أيضاً لقاء الكويت مع ضيفه الفحيحيل في الساعة الـ 08:20 مساءً.

ويأمل الأصفر أن يسجل انطلاقة جديدة تحت قيادة مدربه الجديد الصربي بوريس بونياك الذي خلف الوطني ناصر الشطي المستقيل من منصبه.

ورغم أن الأصفر حقق انتصارين وتعرض لهزيمتين، لكن الآداء لم يكن مرضياً تحت قيادة الوطني ناصر الشطي الذي قدم استقالته بعد ضغط جماهيري وانتقادات واسعة.

وستكون المهمة الأولى لبونياك صاحب الخبرة الواسعة في الملاعب المحلية، صعبة أمام النصر لأنه سيواجه منافساً منظماً بقيادة المدرب الوطني محمد المشعان، مع أن «العنابي» خسر هو الآخر في مباراتيه الماضيتين أمام الفحيحيل 1-3، وأمام كاظمة 0-1، علماً بأن العنابي لعب المباراتين بصفوف منقوصة لطرد أحد لاعبيه.

وفي المباراة الثانية، يطمح الكويت لاعتلاء الصدارة مؤقتاً عندما يستضيف الفحيحيل أملاً في تعثر كاظمة أمام السالمية غداً الأحد في ختام الجولة.

ويدخل الكرواتي روديون غاسانين «رادان» مدرب الكويت المباراة وهو تحت الضغط بعد تعرضه لانتقادات عدة في مبارياته الأخيرة رغم فوزه في 3 لقاءات متتالية بعد الخسارة أمام الجهراء في الجولة الأولى.

في المقابل، يطمح الفحيحيل بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب إلى مواصلة انتصاراته بعد تفوقه على النصر 3-1، وعلى السالمية 3-2 في الجولتين الماضيتين.

