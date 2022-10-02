صراع ملتهب على 3 بطاقات.. في نهاية الدور الأول

محلية

يُسدل الستار، اليوم، على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات والتي تستضيفها الكويت حتى 8 من الشهر الحالي على مجمع صالات سعد العبدالله.

وتحسم مواجهات اليوم الموقف النهائي للمجموعتين الثالثة والرابعة وهوية الفرق المتأهلة الى الدور ربع النهائي عبر بطاقتي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.

ففي المجموعة الرابعة، تلعب السعودية مع كوريا الجنوبية في الساعة 11:00 صباحاً، واليابان مع فيتنام في 02:00 ظهراً. وفي المجموعة الثالثة، تلتقي الصين تايبيه مع اندونيسيا في الـ 05:00 مساء تليها مواجهة ايران مع لبنان في الـ 08:00 مساء.

يتعيّن على المنتخب السعودي تحقيق الفوز، على نظيره الكوري الجنوبي للمحافظة على آماله في التأهل الى الدور الثاني.

ويحتل «الأخضر» المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وفي حال فوزه على متذيل الترتيب كوريا الجنوبية (من دون رصيد) سيتقدم خطوة كبيرة نحو ربع النهائي.

في المقابل، تتصدّر فيتنام المجموعة بـ 6 نقاط وتحتاج إلى نقطة واحدة لضمان الصدارة والتأهل رسمياً، ولكن هذه الطموحات ستصطدم برغبة قوية لدى منتخب اليابان الذي يمتلك 3 نقاط ويسعى بدوره الى تحقيق انتصار يعزّز من آماله في التأهل.

وستكون الاحتمالات مفتوحة في هذه المجموعة سواء بتساوي ثلاثة منتخبات برصيد 6 نقاط في حال فوز السعودية وخسارة فيتنام، كما ان هناك احتمالاً آخر بأن تتساوى منتخبات السعودية واليابان وكوريا بـ 3 نقاط في حال فوز كوريا وفيتنام التي ستضمن حينها الصدارة برصيد كامل من النقاط وتترك الصراع على المركز الثاني بين الثلاثي.

وتنص لائحة البطولة على اللجوء الى نتائج المواجهات المباشرة بين منتخبين أو أكثر في حال التعادل في عدد النقاط بنهاية مباريات المجموعة.

وكان منتخب السعودية خسر أمام فيتنام 1-3، الجمعة ضمن الجولة الثانية. وسجل نغوين انه دوي (12) وتشاو دوان فات (28) ونغوين مينه تراي (40) أهداف فيتنام، في حين أحرز حمود الدهان (30) هدف السعودية.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يوم الجمعة أيضاً، فوز اليابان على كوريا الجنوبية 6-0.

وسجل آرثور اوليفيرا (6 و7) وسوما ميزوتاني (18) وكينتارو ايشيدا (28) وسورا كانازاوا (29) وتوموكي يوشيكاوا (36) أهداف المنتخب الياباني. وأشار مدرب منتخب السعودية، اندريو بلازا، الى ان خبرة منتخب فيتنام تفوقت على «الأخضر» خاصة في الشوط الثاني. وبين ان هناك مباراة ثالثة واخيرة بالدور الاول، وهي من ستحدد المتأهلين للدور الثاني.

أما مدرب فيتنام دييغو راؤول، فأبدى سعادته بالانتصار الثاني لفريقه بالبطولة، خاصة وان هذا الانتصار جاء على حساب فريق قوي مثل السعودية.

وكشف انه لعب بطريقة (باور بلاي) لزيادة عدد اللاعبين في الملعب وان هذه الطريقة ساهمت بتسجيل فريقه هدفين باللقاء الاول واللقاء الثاني.

واعتبر راؤول ان لقاء اليابان اليوم هو الفاصل للتأهل للدور الثاني، وقال: «اليابان منتخب قوي على مستوى قارة آسيا، الا ان ثقتي بفريقي أقوى».

وفي المجموعة الرابعة، سيكون الصراع على البطاقة الثانية المؤهلة الى ربع النهائي على أشده بين اندونيسيا (3 نقاط) والصين تايبيه (نقطة واحدة) في لقائهما اليوم، فيما تخوض لبنان مهمة صعبة أمام ايران المتصدرة والمتأهلة سلفاً.

وضمنت إيران حاملة اللقب الصدارة والعبور مبكراً بعدما رفعت رصيدها الى 6 نقاط متقدمة على اندونيسيا (3 نقاط) ولبنان والصين تايبيه (نقطة واحدة).

وفضلاً عن الفوز على ايران، يحتاج لبنان أيضاً الى فوز الصين تايبيه لتتساوى معها في النقاط ومن ثم يتم الاحتكام الى فارق الأهداف.

وكانت إيران في طريقها الى الدور ربع النهائي اكتسحت الصين تايبيه بنتيجة 10-1، الجمعة. وسجل أهداف إيران: محمد حسين بازيار (2) وسيد أحمد عباسي (3 و16 و36)، وحسين طايبي (4 و16 و18)، وسالار آغا بور (22)، وعلي رضا جاوان (28)، ومهدي كريمي (35). فيما أحرز هدف تايبيه الوحيد هي تشيا تشين (31).

أما منتخب لبنان فتلقى هزيمة ثقيلة من نظيره الاندونيسي 2-7. وسجل ريو بانغيستو (3) ومحمد فجريان (7) وفيرمان أدريان شاه (19) ومحمد إقبال (22) وديوا رزقي (27) ورضا غوناوان (37) وشوقي سعود (40) أهداف إندونيسيا، في حين أحرز حسن زيتون (25) وستيف كوكيزيان (38) هدفي لبنان.

