ختام دورة «أخصائي إدارة المسابقات» للأولمبياد الخاص

محلية

اختتمت بمركز عبد الله السالم لإعداد القادة دورة دراسات إعداد أخصائي نظام إدارة الألعاب والمسابقات للأولمبياد الخاص التى نظمها الأولمبياد الخاص الكويتى بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة 20 دارساً ودارسة على مدى 5 ايام.وحاضر بالدورة د. مصطفى شوقى المحاضر الدولى بالأولمبياد الخاص فى نظام إدارة الألعاب والمسابقات GMS ومصطفى حسونة مسؤول الرياضة والتدريب بالاولمبياد الخاص الكويتى.

واشتملت الدورة على تعريف وتدريب الدارسين على برنامج قاعدة البيانات الخاص بإدارة وتسجيل بيانات الألعاب والأحداث والنتائج والتقارير الخاصة بجميع المسابقات الرياضية للأولمبياد الخاص حيث يقوم البرنامج بعملية تقسيم اللاعبين وفقاً لعناصر التقسيم في الأولمبياد الخاص ( الجنس - السن - القدرة الرياضية) وتطبيق قوانين الرياضات المختلفة بالاولمبياد الخاص فى كافة الألعاب ويقوم النظام تلقائيا ودون تدخل من الأفراد بحساب النتائج وترتيب اللاعبين وهو مايضمن العدالة والحيادية لجميع اللاعبين المشاركين. وأكدت هناء الزواوي رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الحرص على الارتقاء بمستوى منظومة الأولمبياد الخاص الكويتي من خلال مواكبة التطورات الحديثة فى كافة الأنشطة والبرامج وتأهيل الكوادر المدربة على أعلى المستويات فى مجالات التدريب والتحكيم والإدارة، واعربت عن املها ان تسهم مخرجات الدورة فى دعم قدرات الأولمبياد على تنظيم أكبر عدد من البطولات فى الألعاب باحترافية كافة.

