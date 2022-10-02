روسيا ضمت «المناطق الأربع».. وأوكرانيا تلوذ بـ«الناتو»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: تعرضت روسيا لضغوط جديدة امس غداة ضمها رسميا اربع مناطق أوكرانية ما أثار وابلا من الإدانات الدولية ورفضا من قبل كييف المصممة على استعادة أراضيها. ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى مثل تركيا ضم هذه الأراضي الجديدة وأعلنت كييف أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة على «تويتر» «بعد محاولات الضم التي قام بها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، أبلغت أوكرانيا رسمياً محكمة العدل الدولية أن هذه الخطوة تعد انتهاكاً صارخاً» لأمر المحكمة الصادر في 16 مارس ويطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور وأضاف الوزير الأوكراني «ندعو المحكمة إلى النظر في القضية في اقرب وقت ممكن».

وأنجز الرئيس الروسي مراسم الضم مساء الجمعة أمام عدة آلاف تجمعوا لحضور حفل موسيقي احتفالي في الساحة الحمراء في موسكو. وقال «النصر سيكون لنا»، بينما يواجه جيشه صعوبات في أوكرانيا في الوقت نفسه. قبيل ذلك في الكرملين وقع بوتين على وثائق ضم المناطق الأربع إلى جانب قادة المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا دونيتسك ولوغانسك (شرق) وتلك التي احتلتها القوات الروسية في زابوريجيا وخيرسون (جنوب). وطالب كييف في خطابه بوقف «جميع الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات» على الرغم من النكسات الأخيرة التي ألحقتها القوات الأوكرانية بالجيش الروسي. واتهم الولايات المتحدة بفرض سلطة الدولار على العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ورأى أن الغرب يريد تصنيف بلاده عدوا وأوروبا لا تريد حلا عمليا لأزمة الطاقة، واتهم الغرب بإنتاج أسلحة بيولوجية، واستخدام البشر في أوكرانيا حقول تجارب. كما شدد في خطابه أيضا على أن روسيا بلد عظيم ولن يقبل أن يعيش على أساس «قواعد دولية مزورة»، وأنه ليس لدى الغرب أي حق أخلاقي في إملاء إرادته في حين يقسم العالم إلى دول متحضرة وأخرى متوحشة. في غضون ذلك أعلنت أوكرانيا امس أن جيشها يطوق آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان الاستراتيجية. وكان دينيس بوشيلين المسؤول الانفصالي الكبير الموالي لروسيا، اعترف الجمعة بأن الجنود الروس في ليمان يقاتلون «وهم بحالة إنهاك» وبأن الوضع هناك «صعب».

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي مفاوضات مع موسكو طالما أن فلاديمير بوتين هو الرئيس وأشاد «بالنتائج المهمة» للهجوم المضاد لقواته، معلناً أنه «سيوقع على ترشح أوكرانيا لانضمام سريع إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

وفي واشنطن أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده وكندا تؤيدان انضمام كييف. وقال بعد لقاء مع وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي «نؤيد بقوة انضمام الدول التي ترغب في ذلك والتي يمكنها المساهمة في قدراتها». لكنه اضاف أن «هناك عملية لتحقيق ذلك وستواصل الدول اتباعها».

وعبر قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان الجمعة عن «رفضهم» و«أدانتهم» هذا «الضم غير القانوني». فيما قالت وزارة الخارجية التركية السبت إن أنقرة «ترفض» هذا الضم مثلما رفضت في السابق الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم. ودان الناتو الضم «غير الشرعي» بينما ناقش مجلس الأمن الدولي في نيويورك قرارا يدين إجراءات «الضم المزعوم» لأوكرانيا عطل تمريره فيتو روسي. وبمعزل عن الفيتو الروسي، حصل القرار على تأييد عشر دول وامتنعت أربع دول عن التصويت هي الصين والهند والبرازيل والغابون.

