واشنطن تحذّر من خطر ضربة نووية روسية

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، في تصريح لشبكة «CNN» من أن هناك «خطراً» من أن تتمكن روسيا من استخدام الأسلحة النووية بالنظر إلى «كل الحديث الفضفاض والتهديدات النووية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين» لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا ترى حالياً مؤشرات حول «الاستخدام الوشيك» للأسلحة النووية.

وأضاف سوليفان «نحن كنا واضحين بنفس القدر بشأن ما ستكون عليه العواقب، وأبلغنا الروس بذلك مباشرة». وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي «نحن لا نرى في الوقت الحاضر مؤشرات حول الاستخدام الوشيك للأسلحة النووية» وقال إن «البيت الأبيض يراقب الوضع بعناية ويواصل التشاور الوثيق مع الحلفاء».

من جهة ثانية أكد سوليفان، أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو» جاءت في وقت غير مناسب. وقال سوليفان للصحافيين «الآن، في رأينا إن أفضل طريقة لدعم أوكرانيا هي الدعم العملي «على الأرض»، أما العملية في بروكسل فيجب أن تبدأ في وقت آخر». وشدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة لا ترفض دعم سياسة «الأبواب المفتوحة» لحلف «الناتو».

وجاءت تصريحات سوليفان فيما تعهدت الولايات المتحدة الجمعة بالدفاع عن «كل شبر» من أراضي حلف شمال الأطلسي «ناتو» بعد إعلان موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية، وفرضت ردا على ذلك مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا مؤكدة عزمها على تزويد كييف بأسلحة جديدة. وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أن «أميركا وحلفاءها لن يتعرضوا للترهيب ولن يُخيفنا» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ثم خاطب بايدن مباشرة نظيره الروسي موجها إصبعه إلى الكاميرا ليحذره من شن هجوم على أي من دول الحلف الأطلسي وقال «أميركا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في «الناتو» للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو» وأضاف تأكيدا على تحذيره «سيد بوتين، لا تسئ فهم ما أقوله، كل شبر».

