كوريا الشمالية تطلق صاروخاً رابعاً خلال أسبوع

عربيات ودوليات

سيول - الوكالات: أطلقت كوريا الشمالية امس صواريخ باليستية للمرة الرابعة خلال أسبوع، في حين توعدتها الجارة الجنوبية برد حازم إذا حاولت استخدام أسلحة نووية. فبعيد مغادرة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي العاصمة الكورية الجنوبية سول، أطلقت القوات الكورية الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى. وأكدت جيوش كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عملية الإطلاق الجديدة. وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إن الصاروخين أطلقا من مقاطعة سونشون في محافظة بيونغان الجنوبية، وقدرت أن مداهما بلغ 350 كيلومترا وعلى ارتفاع 50 كيلومترا. وفي طوكيو، قال وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينو إن الصاروخين قطعا مسافة تراوحت بين 400 كيلومتر و350 كيلومترا، ووصلا إلى ارتفاع 50 كيلومترا. من جانبها، قالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهادي والهندي في بيان إن الجيش الأميركي على علم بإطلاق الصاروخين الباليستيين، لكنها أكدت أن هذه الوقائع لا تشكل تهديدا مباشرا لأفراد وأراضي الولايات المتحدة ولا لحلفائها. وأضافت أن إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على تأثير برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية المزعزعة للاستقرار، وفق البيان.