يونايتد وسيتي في «دربي» مانشستر

دوليه

يحتضن ملعب الاتحاد اليوم «دربي» مانشستر رقم 188، عندما يستقبل سيتي نظيره يونايتد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الانكليزي. ولم يخسر سيتي في «البريميرليغ» منذ 19 مباراة منذ السقوط أمام توتنهام في فبراير الماضي.

أما يونايتد ويمر حاليًا بمسيرة من 4 انتصارت متتالية في الدوري، وهي المسيرة الأطول من نوعها منذ نيسان 2021 عندما حقق 5 انتصارات متتالية شملت الفوز في ملعب الاتحاد بهدفين دون رد. وتأتي تلك النتائج الجيدة للفريقين من حقيقة أنه لا يوجد فريق إنكليزي أنفق أكثر من يونايتد (227 مليون إسترليني) في فترة الانتقالات الماضية سوى تشلسي، بينما تعاقد سيتي مع هالاند، المتوقع له تسجيل 59 هدفًا إذا استمر على نفس النهج، بحسب «سكاي سبورتس». ومن الوارد أن يصل مجموع قيمة اللاعبين الذين سيشاركون في الدربي أكثر من مليار إسترليني، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الصفقات التي أبرمها الثنائي من جاك غريليش (100 مليون) وأنتوني (85.4 مليوناًض) وهاري ماغواير (80) وجادون سانشو (73) وكاسيميرو (70).

ومنذ رحيل السير أليكس فيرغسون عن يونايتد في 2013، انقلبت الأفضلية للسيتي في كل شيء من خلال التتويج بخمسة ألقاب في البريميرليغ دون أي لقب لليونايتد، وفوز السيتي بـ 12 لقبًا كبيرًا مقابل 3 ألقاب للمان يونايتد. وبلغ معدل نقاط السيتي في الموسم 85 نقطة مقابل 68 نقطة لليونايتد، وحقق السيتي مسيرة من 7 انتصارات أو أكثر في الدوري 9 مرات، ولم يحقق يونايتد تلك المسيرة في أي مرة، وحقق السيتي الانتصار في مباريات الدوري بفارق 5 أهداف أو أكثر 33 مرة مقابل مرة وحيدة ليونايتد. أما الأمر الذي تفوق فيه الشياطين الحمر هو الإنفاق على الصفقات الذي وصل إلى 1.43 مليار إسترليني، مقابل 1.38 مليار إسترليني للمان سيتي. ويصطدم إيريك تين هاغ مدرب يونايتد بمستوى السيتي الثابت على ملعبه منذ التعادل أمام ليفربول في أبريل الماضي، بتحقيق 7 انتصارات متتالية، بل وسجل سيتي 3 أهداف أو أكثر في تلك المباريات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النادي بالدوري، وهو ثاني فريق يحقق هذا الأمر في عصر البريميرليغ بعد يونايتد نفسه الذي حقق ذلك بين ديسمبر 2009 ومارس 2010. وفي حال حقق مان يونايتد الانتصار اليوم، سيحظى ببداية مماثلة لموسم (2012-2013) آخر موسم توج فيه بلقب الدوري، عندما بدأ الموسم بتحقيق 5 انتصارات والتعرض لهزيمتين. وبعد أن خسر يونايتد في أول مباراتين، حقق الفوز في المباريات الأربع التالية بتغير النهج، من خلال التمركز بالقرب من منطقتهم بصورة أكبر، وانخفاض معدل الاستحواذ على الكرة من 64.8% إلى 41.7%، مع زيادة معدل الركض من 101.6 كم في المباراة إلى 107.9 كم، وانخفاض معدل الأخطاء التي تؤدي إلى تسديدات للخصم من 3 إلى 0.

ولكن يتوجب على يونايتد، إيقاف هالاند الذي سجل 14 هدفًا في 10 مباريات مع سيتي، من بينهم التسجيل في آخر 7 مباريات (12 هدفًا)، وتسجيل الهاتريك في آخر مباراتين على ملعب الاتحاد بالدوري أمام كريستال بالاس ونوتنغهام فورست، ليصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل 11 هدفًا في أول 7 مباريات له في المسابقة. ويملك هالاند أقل معدل لمسات أدى إلى تسجيل أهداف منذ موسم (2010-2011) بواقع 14 لمسة فقط، ولكن خطورة السيتي لن تتوقف على هالاند، وهناك دي بروين أكثر من صنع أهداف في الدوري (5) وأكثر من خلق فرص (25).

وبدوره يملك يونايتد سجلًا مميزًا في ملعب الاتحاد، بالفوز بثلاث مباريات من آخر 4 زيارات في جميع المسابقات، ويعد «الدربي» أكثر مباراة في تاريخ البريميرليغ شهدت تحقيق الفريق الزائر الانتصار بواقع 21 مرة مناصفة مع مواجهة ليفربول وأستون فيلا.

