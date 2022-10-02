جيسوس: غوارديولا وراء رحيلي

دوليه

كشف غابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، عن الكواليس التي أدت إلى رحيله عن صفوف مانشستر سيتي الصيف الماضي. وانضم جيسوس إلى آرسنال مقابل 45 مليون إسترليني، ويقدم مستويات مميزة رفقة المدفعجية بتسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين في 8 مباريات خاضها حتى الآن. وقال جيسوس في تصريحات لشبكة «ESPN»: «واحدة من الأمور هي طريقة فهم غوارديولا لكرة القدم وما يريده، ومن ثم يتعلق الأمر بك سواء ترحب بذلك أو لا، وحينها تقول له شكرًا أريد الذهاب لخوض تحد جديد». وأضاف: «تقبلت الأمر لبعض الوقت، لكن أتت لحظة قلت إنني أريد شيئا آخر لنفسي، شكرته وتفهم ذلك وانتقلت». وزاد: «الأمر مختلف هنا في آرسنال، كرة القدم مختلفة وكذلك اللاعبون وأسلوب اللعب، في مانشستر سيتي الأمر مختلف، فالمهاجم لا يلمس الكرة كثيرًا، ويمكنكم متابعة ذلك عند مشاهدة المباريات». وتابع: «عندما يحين وقت لمس الكرة لا يكون ذلك من قبل المهاجم، حيث يضع غوارديولا متوسط ميدان بالقرب منك، وبالتالي قررت تغيير الأمر».

