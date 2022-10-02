تشيلي تطعن في قرار «فيفا» بشأن الإكوادور

دوليه

قالت محكمة التحكيم الرياضية «كاس» أول من أمس إنها سجلت طعنا من الاتحاد التشيلي لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي «فيفا» بالسماح للإكوادور بخوض كأس العالم قطر 2022 رغم مزاعم الدفع بلاعب لا يحق له المشاركة. ورفض الـ»فيفا» في وقت سابق هذا الشهر طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيو الذي تزعم تشيلي أنه لم يكن مؤهلا للعب التصفيات لأنه ولد في كولومبيا. وخاض كاستيو ثماني مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ولعب مرتين أمام تشيلي. واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم، وستواجه قطر صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح، بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع. ونفت الإكوادور أن كاستيو غير مؤهل للعب بقميصها.

