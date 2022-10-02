سحب تنظيم «أمم أفريقيا» من غينيا

دوليه

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من غينيا لعدم جاهزية البنى التحتية في البلاد، كما أعلن رئيس «كاف» باتريس موتسيبي أول من امس في كوناكري. وقال موتسيبي لصحافيين إن «كاف» سيعيد فتح باب تقديم الطلبات لاستضافة هذه النسخة من المسابقة القارية. وكان الاتحاد الأفريقي «الكاف» قد أعلن في يوليو الماضي تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2023 التي كانت مقررة في يونيو بساحل العاج إلى يناير 2024، بعد أن تسببت المخاوف من الطقس في غرب أفريقيا في منتصف العام في تأجيل موعد انطلاق المسابقة التي ستبقى كما هي في ساحل العاج.

