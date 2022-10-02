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دوليه

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مرسيليا هزم أنجيه


اعتلى نادي مارسيليا صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً، بفوزه على مضيفه أنجيه بثلاثية نظيفة، في افتتاح منافسات المرحلة التاسعة من «ليغ 1» أول من أمس. وسجل الظهير الأيسر جوناثان كلوس هدفاً (35) وصنع آخرين أحرزهما الكولومبي لويس سواريس (50) والبرازيلي غيرسون (59)، ليتفوق مرسيليا بنقطة واحدة في الصدارة (23) على باريس سان جرمان (22) الذي يستضيف نيس المتعثر. وبالتالي، واصل مرسيليا تألقه بقيادة مدربه الجديد الكرواتي إيغور تودور، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن مع سبعة انتصارات وتعادلين. ويأمل مرسيليا الباحث عن لقب أول في الدوري الفرنسي منذ العام 2010 في مفاجأة سان جرمان، وألا يحل وصيفاً له للموسم الثاني توالياً.


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