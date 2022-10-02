كامارا يغيب عن فرنسا في «المونديال»

دوليه

أكد نادي أستون فيلا الإنكليزي أن لاعب وسطه الفرنسي بوبكر كامارا سيغيب عن الملاعب إلى ما بعد مونديال قطر 2022، بسبب إصابة في الركبة. وكان اللاعب البالغ 22 عاماً الذي انضم إلى النادي الإنكليزي في فترة الانتقالات الصيفية، أُرغم على الخروج خلال الشوط الأول من فوز أستون فيلا على ساوثمبتون قبل النافذة الدولية. وأكدت الفحوصات أن كامارا تعرض لتلف في الرباط سيتطلب فترة إعادة تأهيل طويلة. وقال بيان لفريق فيلا إن «كامارا سيغيب حتى ما بعد كأس العالم بسبب إصابة في أربطة الركبة أصيب بها خلال الفوز على ساوثمبتون». وكان كامارا الذي خاض ثلاث مباريات دولية، استُدعي إلى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية قبل إصابته.