حضور خليجي متزايد.. والسعودية والإمارات بأجنحة متميزة في سوق كان الدولية للتلفزيون «ميب كوم»

Sunday النهار

عبَّر مندوب الشرق الاوسط في «سوق كان الدولية للتلفزيون» – ميب كوم – باسل حجار عن سعادته الغامرة بالحضور الخليجي المتميز والذى بات يحقق قفزات ايجابية على صعيد الحضور والمشاركة والتعاون منوها بالاجنحة المتميزة التي ستمثل المملكة العربية السعودية متمثلة بمدينة (نيوم) وايضا جناح دولة الامارات العربية المتحدة الذي ينضوي تحت مظلته مجموعة من كبريات الشركات والمؤسسات الاعلامية الاماراتية.

واشار حجار ان أعمال الدورة المقبلة من – ميب كوم – السوق الدولة الاهم لصناعة الترفيه في العالم والتى ستقام في الفترة من 16 – 20 اكتوبر المقبل في قصر المهرجانات في مدينة كان جنوب فرنسا ستشهد مشاركة عربية واسعة مشدد على مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي العربية التي باتت حريصة كل الحرص على استثمار هذا الحدث الفني والاعلامي الاهم دوليا.

وقال باسل حجار بان المشاركة الشرق اوسطية لا تقتصر على دول مجلس التعاون الخليجي بل لعدد اكبر منم الدول العربية ومنها هي مشاركة شرق اوسطية شاملة تغطي العديد من الدول العربية من بينها لبنان ومصر والاردن والعراق وتونس والجزائر والمغرب وغيرها من الدول العربية.

بدورها قالت باسكال لاليماند مديرة المبيعات لاوروباوالشرق الاوسط وافريقيا في - ميب تي في. وميب كوم . وميب كانكون في - أر أكس فرانس -: معنا في هذا العام أهم ستاند يمثل دول الخليج العربية والشرق الاوسط من خلال (جناح) سيكون لمدينة – نيوم – من المملكة العربية السعودية وهو يسلط الضوء على هذة المدينة التي باتت اليوم هدف المستثمرين من انحاء العالم كافة ومن خلال هذا الجناح ستكون الفرصة مواتية لتعرف تلك المدينة المستقبلية. وثاني جناح سيكون من دولة الامارات العربية المتحدة من أبوظبي وهي ل – فيلم كميشن مع – تو فور فيفتي فور - مع الايمجنشين في تعاون واجتماع مشترك يضم ايضا عدد من الشركات تحت تلك المظلة الاعلامية والفنية الدولية البارزة.

وتابعت باسكال لاليماند قائلة: كما سيكون هناك جناح خاص بمدينة – العلا- من المملكة العربية السعودية. وجناح خاص بمجموعة – ام بي سي – وهي من الاجنحة التي تحقق حضورا واستمرارية تمتد لسنوات عده وهناك ايضا جناح من الشارقة – الشارقة برودكاستنج كوربويشن – ومن الاردن جناح للمنتج والموزع عصام حجاوي ولا تزال ابوابنا مفتوحة لمزيد من التعاونيات والاجنحة الجديدة. وهناك حضور متميز من الكويت متمثلا بمنصة (فو) احدث المنصات الحاضنة للشباب المبدعين في الكويت والعالم العربي. كما سيكون معنا وفد رسمي من دولة قطر برئاسة الشيخ عبدالعزيز ال ثاني الرئيس التنفيذى لمؤسسة قطر للاعلام. وحضور ل – البحرين تورزم بورد – حيث سياتى فريق من مملكة البحرين من أجل الترويج للسياحة في البحرين والعمل على استقطاب منتجين من انحاء العالم لتصوير اعمالهم في انحاء جزيرة البحرين. وحضور وفد من دبي ميديا ووفد ضخم من العراق يمثل منصة – تن تايم -. والتي تحقق حضورا اعلاميا بارزا في هذة المرحلة. ووفد عن شويري غروب وشركات الاعلان الكبري ومن لبنان شركة انتاج لصاحبها غبريال شمعون Talkies.

فيما أكَّد باسل حجار مندوب الشرق الاوسط لسوق كان الدولية للتلفزيون على أهمية سوق كان الدولية للتلفزيون – ميب كوم – والذى تنظمه – أر أكس فرانس - بانه السوق الدولية الاهم لصناعة الانتاج التلفزيوني والترفيه . والمنصة الابرز عالميا للانطلاق بصناعة الانتاج الى افاق دولية ابعد وارحب كما قال بان – ميب كوم – يمؤمن فرص حقيقية للتحاور من اجل الدخول في شركات انتاجية مع الكثير من القطاعات الانتاجية حول العالم. واشار الى تتوقع حضور ومشاركة لاكثر من 4000 الاف بائع وموزع من انحاء العالم بالاضافة لاهم الشركات الكبري ومن بينها ديزنى واتش بي او. وبي بي سي. وام بي سي. وشاهد. زي دي اف. وامازون. ونتفلكس. والتلفزيون الفرنسي وقنال بلاس والتلفزيون الكندي وعدد اخر من كبريات القنوات التلفزيونية والمنصات والشركات المنتجة والموزعة من انحاء العالم. داعيا القطاعات الاعلامية في العالم العربي الى استثمار هذا الحدث لمزيد من الحضور والمشاركة.

