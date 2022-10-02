انطلاق النسخة الثانية من مهرجان «الغناء بالفصحى»

Sunday النهار

أطلقت وزارة الثقافة السعودية النسخة الثانية من مهرجان «الغناء بالفصحى»، بعد نجاح نسخته الأولى، وهو مهرجان غنائي ضخم لمحبي الموسيقى بشكل عام ومحبي الفصحى بشكل خاص، وذلك احتفاء باللغة العربية الفصحى وثرائها.

تضم النسخة الثانية من المهرجان، مجموعة من كبار المطربين العرب والفنانين الصاعدين الذين اشتهروا بتقديم قصائد عربية مغناة بالفصحى، تجمع بين كلاسيكيات الفن العربي والعروض الغنائية الحديثة؛ حيث سيحظى الضيوف على مدار أربع ليال بتجربة طربية ماتعة، تعزّز ارتباط الجمهور باللغة العربية.

أحيا الليلة الأولى كل من الفنانين: محمد عبده، لطيف بوشناق، أروى السعودية. أما الليلة الثانية فهي من نصيب الفنانين: أصالة نصري، عبادي الجوهر، أحمد فتحي، نجد، وتحيي الفنانة ماجدة الرومي الليلة الثالثة من مهرجان «الغناء بالفصحى»، بينما يفرد المهرجان ليلته الرابعة للفنانين: كاظم الساهر، عزيزة جلال، فايا يونان.

