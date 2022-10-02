وزارة الإعلام تنعى وفاة المخرج القدير عبدالله العوضي

Sunday النهار

نعت وزارة الإعلام ببالغ الحزن والأسى المخرج القدير عبدالله العوضي الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي من خلال العمل بتلفزيون الكويت لفترة طويلة أخرج خلالها العديد من البرامج المنوعة والحوارية والثقافية.

ونقلت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي اليوم تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

وقالت مراد إن الراحل يعتبر من المخرجين الأوائل الذين عملوا في تلفزيون الكويت حيث كانت له بصمته الإبداعية المتميزة في العديد من البرامج التي عبرت عن المجتمع الكويتي ومنها عدد من الأوبريتات الوطنية مثل (صدى التاريخ) و(الطوائف) و(الكويت والعرب) وغيرها من الأعمال التلفزيونية التي حققت شهرة واسعة محلياً وخليجياً.

وأضافت مراد أن الفقيد اكتسب احترام وتقدير كل من زامله وعاصره من العاملين في مجال الإعلام حيث كان يتمتع بالالتزام والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد داعية الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

