عبدالله الحيدر: حفل «ميامي الكويتية» وعمرو دياب من العيار الثقيل

Sunday النهار

أكد المنتج الفني عبدالله سالم الحيدر أن الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يجمع كلاً من فرقة ميامي الكويتية إلى جانب الفنان عمرو دياب سيكون من العيار الثقيل، وذلك بتاريخ 16 من ديسمبر المقبل في مدينة الكويت لرياضة المحركات «Kuwait Motor Town».

وفي التفاصيل، قال الحيدر: « وسط الكمّ الكبير من الحفلات الغنائية المتنوعة بأجوائها ونجومها التي تم الاعلان عن إقامتها في دولة الكويت خلال الفترة المقبلة امتداداً حتى نهاية العام، حرصنا في (Road Rush) على أن تكون لنا بصمة مختلفة ومميزة أيضاً، وأن نقدم للجمهور حفلاً متميزاً بما تعنيه الكلمة، وبذلك وقع الاختيار على اسمين من ألمع النجوم في الساحة الغنائية على نطاق الوطن العربي، إذ لا أحد بتاتاً يختلف على نجومية فرقة ميامي الكويتية التي ما زالت تسطع في السماء منذ تسعينيات القرن الماضي (الكل يحبهم من صغير إلى كبير)، كذلك الأمر ينطبق على النجم الغني عن التعريف الفنان عمرو دياب الذي سوف يحيي لأول مرة حفلاً في الكويت بمكان مفتوح (Open Area) وسط حضور جماهيري يتجاوز قوامه الـ 5000 شخص، ووسط تجهيزات عالية الجودة بكل ما تعنيه الكلمة، حيث إن التحضير لهذا الحفل قد انطلق فعلياً قبل فترة من الزمن، فنحن نسعى في الدرجة الأولى إلى تقديم الأفضل وصولاً إلى راحة جمهورنا واستمتاعه بالوقت الذي سيقضيه معنا».

وتابع الحيدر بالقول: «نحن حريصون تماماً على أن نعطي للعالم أجمع صورة جميلة تليق باسم الكويت في تنظيم الحفلات الغنائية وبجهود وسواعد شبابية كويتية، خاصة أننا نمتلك من الخبرة الكثير، وكثير من بلدان المنطقة والجوار يستعينون بالكوادر الكويتية (هالشي حيل نفتخر فيه ويسعدنا)، لهذا أستطيع أن أؤكد لك بأن (مدينة الكويت لرياضة المحركات) في ديسمبر المقبل سوف تزدان جمالاً وتألقاً خلال ليلة الحفل».

وبسؤاله عن دور الاعلام والصحافة في الحفل، قال الحيدر: «لا غنى عنهم بتاتاً (مكانهم بيكون فوق الراس والعين) في يوم الحفل الغنائي، إذ إننا نثمّن كثيراً دور الإعلام الكويتي والصحافة الورقية في مساعدتنا على نقل صورة مشرفة عن بلدنا الحبيبة الكويت، لذلك نحن حريصون جداً على مد يد التعاون معهم لنقول للعالم كله كلمتنا أن درة الخليج الكويت هي كانت وما زالت بلد الفن ومنبعه، وأننا كشباب كويتي نستطيع تنظيم كبرى الفعاليات والاحتفاليات مهما كانت».

