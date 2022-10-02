«المصري» يشارك في سباق «رمضان 2023»

Sunday النهار

كشف المنتج محروس المصري، عن تعاقده على إنتاج مسلسل (مصري - ليبي)، بالتعاون مع شركة المنتجين العرب التابعة للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون في ليبيا برئاسة محمد البيوضي.

«المصري» أوضح أن المسلسل يحمل اسم مؤقت، «في الهوى سوا» وسينافس به في موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وبطولة عبد الباسط الجارد بالاشتراك مع الفنان الليبي عيد سعيد واللذين شهدا توقيع العقود، بالإضافة إلى الفنانة الليبية يقين عبد المجيد.

كما أشار إلى أنه مرشح لبطولة المسلسل من مصر كل من الفنانين: أحمد بدير، محمد عبد الجواد، صبري عبد المنعم، نهلة سلامة، مادلين طبر، هالة فاخر، فاطمة الكاشف، عمرو يسري، إكرامي هجرس، محمد طارق، ندى عصام، نشوى عمار.

وأكد المنتج محروس المصري، أنه يعمل حاليا على أكثر من مشروع، منها ما سيبدأ تصويره الشهر المقبل وسيعرض خارج رمضان، وبالتوازي معه سيبدأ في التجهيز للمسلسل الليبي لعرضه في رمضان.

