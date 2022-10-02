وليّ العهد: العملية الانتخابية سارت بنزاهة وحيادية

وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تهان للفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022 ضمنها سموه خالص تهانيه بالثقة التي أولاهم إياها المواطنون الكرام بانتخابهم لعضوية مجلس الأمة مبتهلا سموه إلى الباري تعالى أن يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

وبعث سمو ولي العهد برقيات تهنئة إلى كل من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء والشيخ طلال خالد الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة ورنا الفارس وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني بالوكالة وعبدالرحمن المطيري وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب وعلي المضف وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجمال الجلاوي وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وخالد السعيد وزير الصحة وفهد الشريعان وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أعرب سموه فيها عن وافر الشكر والتقدير لهم ولجميع المسؤولين والعاملين في وزاراتهم لما بذلوه من جهد مشهود وحسن إعداد وتنظيم جيد وإسهام فعال في إنجاح عملية انتخاب أعضاء مجلس الأمة 2022.

كما أثنى سموه على النزاهة والحيادية التي سارت عليها العملية الانتخابية والتي تمت بعون الله وتوفيقه بكل سهولة ويسر وهدوء ونظام ما يؤكد الصورة المشرفة لوجه الكويت الحضاري.

وأشاد سموه بوعي المواطنين وإقبالهم المخلص على المشاركة في أداء واجبهم الوطني وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية تجسيدا لمبدأ الديمقراطية وروح المسؤولية والتعاون التي اتسم بها مجتمعنا. كما نوه سموه بالتقدير لكل ما قدمه أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات من جهود كبيرة وشفافية مشهودة أسهمت في تيسير عملية الانتخابات على الوجه الأمثل سائلا سموه حفظه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة وطننا العزيز بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة صدور الأمر الملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيسا لمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية راجيا لسموه موفور الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية المزيد من التطور والنماء في ظل القيادة الرشيدة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.

