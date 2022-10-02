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وطن النهار

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ثمَّن للمواطنين تجاوبهم وتعاونهم لإنجاح العرس الديموقراطي «أمة 2022»

الخالد: جسَّدتم معاني الوفاء والانتماء والحسِّ الوطني


تقدم رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بالشكر للمواطنين على تجاوبهم مع المرسوم السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2022 وتفاعلهم وتعاونهم مع جهات الدولة في سير العملية الانتخابية ونجاحها.
وقال الخالد في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إن المواطنين جسدوا معاني الوفاء والانتماء والحس الوطني مما أدى إلى ظهور العرس الديموقراطي بالشكل الحضاري الذي يليق بدولة الكويت. وأشاد بجهود وزارة الداخلية وتعاون وزارة الدفاع (رئاسة الأركان العامة) والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام ووزارات الدولة وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني (الصحة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتربية والإعلام والعدل والشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والمواصلات وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهلال الأحمر الكويتي وهيئة الشباب والرياضة ومركز العمل التطوعي وجمعية الشفافية الكويتية وجمعية المحامين الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية النزاهة الوطنية الكويتية وجمعية الصحافة الكويتية واتحاد الجمعيات التعاونية التي شاركت في هذه الانتخابات.


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