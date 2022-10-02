المطيري: تدوير المناصب في «الإعلام»

وطن النهار

أشاد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الجمعة الماضي بجهود جميع العاملين في مختلف قطاعات (الإعلام) ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) المبذولة لتغطية عملية الانتخابات التشريعية (أمة 2022) التي جرت الخميس الماضي.

ونقل المتحدث باسم (الإعلام) أنوار مراد عن الوزير المطيري إشادته بـ«المهنية والموضوعية» التي صاحبت التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي السابع عشر مؤكدا في الوقت نفسه أنه «تجرى حاليا مراجعة ما تم من عمل لتعزيز الجوانب المميزة ومعالجة الملاحظات وضمان تلافيها مستقبلا».

ولفتت مراد إلى أن الوزير المطيري وجه بإجراء عملية تدوير وتسكين للمناصب الإشرافية في جميع قطاعات (الإعلام) دون استثناء ومراجعة العقود المبرمة مع العاملين فيها.

وذكرت أن المطيري شدد على ضرورة «وجود الكفاءات المناسبة في مكانها الصحيح وفق معايير استراتيجية واضحة» مبينة أن عملية التدوير والتسكين «ستشمل قطاعات الوزارة من دون استثناء وذلك لضمان سير العمل وفق مرتكزات استراتيجية (الوزارة)».

وأضافت أن العمل جار حاليا لمراجعة جميع عقود الاستعانة في وزارة الإعلام للوقوف على مدى الاحتياج لها والتأكد من عدم وجود أي خلل

في آلية العمل المتبعة. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع استراتيجية الوزارة في تطبيق الحوكمة وإرساء هيكلة تضمن جودة العمل وتطوير الأداء وتحسين المحتوى تحقيقا للرؤية التي أطلقت في وقت سابق.

