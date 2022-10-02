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طلبة المتوسطة والثانوية.. عودة شاملة


يدشِّن طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية اليوم الأحد عامهم الدراسي الجديد (2022 - 2023) حضوريا بعد رفع القيود التي فرضت لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالت دون انتظام الطلبة في مقاعدهم الدراسية حينها. واستعدادا للعودة الشاملة عكفت وزارة التربية في الفترة الماضية على تجهيز المدارس في جميع المناطق التعليمية بتزوديها باحتياجاتها من الأثاث وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة وتبديل وحدات التكييف وإبرام العقود الخاصة بالحراسة. كما شكلت الوزارة فريق عمل تابعا لإدارة الخدمات العامة لتجهيز المدارس التي استضافت يوم الخميس الماضي لجان انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي 17 لمتابعة أمور النظافة والإشراف على تجهيزها لاستقبال الطلبة.


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