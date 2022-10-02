الصناديق بعُهدة «الأمة»

وطن النهار

تسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة صناديق الاقتراع لانتخابات (المجلس) في فصله التشريعي السابع عشر فور الانتهاء من إعلان النتائج.

ونقل بيان صادر عن شبكة الدستور الإخبارية تأكيد رئيس لجنة (استلام وتسليم الصناديق) في الأمانة العامة علي العلي أنه تم تسلم الصناديق من أعضاء من السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 27 و36 و36 مكرر و39 من قانون الانتخاب.

وأضاف أن الصناديق أودعت في المخازن المخصصة بمبنى مجلس الأمة وسيتم الاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من البت في الطعون الانتخابية ومن ثم سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية.

وذكر العلي أن اللجنة تختص بتسلم صناديق الاقتراع لعضوية مجلس الأمة بعد التدقيق على سلامتها من أي كسر وأن تكون محكمة الإغلاق ومشمعة ومختومة من جانب أعضاء السلطة القضائية. وأوضح أن المادتين 36 مكررا و39 من قانون الانتخاب تحددان اختصاص الأمانة العامة للمجلس في تسلم الصناديق والاحتفاظ بها إلى حين الانتهاء من البت في جميع الطعون الانتخابية فيما تنص ‏‎المادة 27 على أعضاء من السلطة القضائية هم من يقومون بتسليم هذه الصناديق للأمانة العامة لمجلس الأمة.

وأشار إلى أن عملية التسليم تتم بمحاضر رسمية يذكر فيها رقم كل صندوق والدائرة الانتخابية التابع لها ونوع اللجنة الانتخابية سواء كانت لجنة فرعية أو أصلية واسم عضو السلطة القضائية المشرف عليها والموظف الذي تسلم الصندوق.

وذكر أن عدد صناديق الاقتراع زاد من 600 صندوق في الانتخابات السابقة إلى 759 في هذه الانتخابات نظرا لصدور مرسوم (البطاقة المدنية) والتسجيل التلقائي لكل من توافرت فيه شروط الناخب إضافة إلى مرسوم بإضافة المناطق الجديدة المأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب إلى الدوائر الانتخابية.

