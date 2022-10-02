تفاؤل نيابي.. وتعهدات بإعلاء مصلحة الوطن

وطن النهار

ابدى عدد من النواب شكرهم وتقديرهم للشعب الكويتي على ايصالهم الى مقاعد مجلس الأمة، واطلق عدد منهم جملة رسائل ومواقف خلال اقامتهم حفلات استقبال او عبر تصريحات بمناسبة فوزهم بعضوية البرلمان.

وقال النائب أحمد السعدون: انه دعم من الشعب الكويتي أعتز به، وثقة كبيرة من الدائرة الانتخابية الثالثة أتشرف بها، ونشاط مُقَدّر طوال الحملة الانتخابية قام به كوكبة من المتطوعين من النساء والرجال والشابات والشباب.

واضاف: شكرا للجميع وأسأل الله التوفيق والسداد، وحملاً للمسؤولية أعلن عن ترشّحي لرئاسة مجلس الأمة.

من جانبه قال النائب عبدالكريم الكندري شكراً لأهالي الدائرة الثالثة على اعادة تكليفي لتمثيلهم بالمجلس، وشكراً لأهل الكويت على دعمهم اللا محدود لي طوال عملي البرلماني، أسأل الله أن أكون عند حسن ظنكم وعلى قدر هذه الأمانة.

واعلن الكندري ان صوتي في الرئاسة لأحمد السعدون‏ وذلك اعادة للمؤسسة التشريعية هيبتها، وللدكتور ‎حسن جوهر نائبا للرئيس ترسيخاً للوحدة الوطنية.

من جهته تمنى النائب شعيب علي شعبان أن تكون جميع مناصب مكتب المجلس بالتزكية وأن يكون هناك اتفاق وعمل جماعي راهناً ومستقبلًا.

‏واضاف: ان لم يكن هناك توافق فموقفي واضح سأصوت في الرئاسة للعم أحمد السعدون وصوتي للدكتور حسن جوهر في منصب نائب الرئيس.

بدوره قال النائب حسن جوهر: ان حروف كلمة شكراً بحقكم لا تكفي، وعلى رئيس الوزراء القادم قراءة نتائج الانتخابات بكل ما تحمله من رسائل مباشرة أبرزها استبعاد بقايا رموز الفساد، فالوقوف مع الإرادة الشعبية هي ذراعه اليمنى وحصنه الحصين لمرحلة البناء القادمة. معلنا ترشحه لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة.

من جهته بارك النائب فيصل الكندري لجميع النواب الذين نالوا ثقة الشعب، مضيفا انه وبعد إعلان الأخ أحمد عبدالعزيز السعدون عزمه خوض انتخابات الرئاسه نأمل من الإخوة والاخوات النواب تزكيته لمنصب رئيس المجلس.

من جهته قال النائب مبارك الحجرف أبارك للشعب الكويتي نجاح الانتخابات في هذه الأجواء الاستثنائية، كما أبارك لزملائي النواب نيلهم ثقة الأمة، وأسأل الله أن يكتب لنا التوفيق جميعاً في مسيرة الإصلاح والنهضة، وأعلن عن ترشحي لمنصب نائب الرئيس سعياً لإرساء مرحلة جديدة من العمل البرلماني الناجح والهادف لرفعة البلاد.

بدوره دعا النائب عيسى الكندري، أعضاء المجلس إلى تزكية النائب أحمد السعدون لمنصب رئيس المجلس.

من جهته قال النائب محمد المطير: ‏الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وشكراً شعب الكويت الأصيل على المشاركة الفاعلة والنتائج الباهرة، والشكر موصول لكل من أكرمني بدعاء أو نصح أو توجيه أو تأييد، خصوصا أهلي ناخبي وناخبات الدائرة الثانية، راجيا من الله أن أكون عند حسن ظن الجميع.

‏واضاف المطير ابارك للشعب الكويتي فوز العم والرمز الوطني أحمد عبدالعزيز السعدون وبعد إعلانه الترشح لمنصب الرئيس فبإذن الله صوتي له.

من جهته قال النائب أسامة الشاهين: ‏شكرًا 2888 مرة تغيير نحسبه نحو الأفضل، ليس في «الأولى» وحدها، بل في الديرة كلها. معلنا ان صوتي في الرئاسة لأحمد السعدون.

من جانبه قال النائب عبيد الوسمي ‏شاكراً ممتنا لكل من تكبد عناء الحضور مؤمناً بما قدمت، شاكراً لكل من اعفاني مشفقاً علي أو مؤيدا لسواي من البرلمانيين الذين اتمنى لهم ان يقدموا للكويت واهلها ما يستحقون مستمراً في دعم اي تصور او مشروع يخدم الكويت وطموحات شعبها.

من جهته قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: الحمد لله على التمام شكرا على ثقتكم الغالية ونسال الله ان يعيننا على حمل الامانة.

من جانبه قال النائب مهند الساير: شكرا على ثقتكم الغالية، انتهت المنافسة الانتخابية وبدأت مرحلة جديدة من مراحل بناء الوطن، بالامس مهند الساير ممثلا لناخبيه واليوم يتشرف بتمثيل جميع أهل الكويت من دعمه او من اشفق عليه من ذلك.

بدوره قال النائب محمد الحويلة الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، شكرا للكرام نسال الله الثبات والسداد.

