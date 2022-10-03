عبدالله الراجحي.. عراقة مصرفية المناصب القيادية والإدارية

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عبدالله بن سليمان الراجحي أحد أنجح رجال الاعمال في الخليج العربي وقد اكتسب شهرة واسعة من حيث المناصب التي عمل بها والمجالات المهمة التي أسهم في أن يكون لها آفاق في دعم رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود.

وعبد الله الراجحي أحد القيادات الاقتصادية السعودية في عالم المال والأعمال، محلياً، وخليجياً وعالمياً.. جمع بين فن القيادة ومهارة الإدارة هو سليل عائلة الراجحي العريقة ويتميز بالخبرة والفكر المستقبلي فدائما يبحث عما يفيد الشركة على المستوى البعيد من خلال الاعتماد على مقومات السوق واستغلال الفكر والبحث عن المقومات غير تقليدية مما جعل الكثيرين يطلقون عليه «أستاذ المصارف» نظرا لخبرته العريقة في هذا القطاع الحيوي.

ويقود عبد الله الراجحي العديد من الشركات في مقدمتها مصرف الراجحي الذي يعد أحد أكبر المصارف في العالم العربي، حيث صنفتها مجلة فوربس الأميركية في المرتبة السادسة من أقوى 100 شركة في العالم العربي لعام 2021، والذي حصد خلال 2022 جائزة أفضل بنك في المملكة العربية السعودية من «يوروموني العالمية» وذكرت لجنة الاختيار في تقريرها عن أسباب فوز مصرف الراجحي بالجائزة أنه يستحق بجدارة أن يكون المصرف الأفضل بناء على التميز الواضح للمصرف في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا بشكل لافت،وذلك في مع تحقيقه لنتائج إيجابية واستمراره في النمو التصاعدي، إذ إن مركزه المالي يقوم على قواعد راسخة مدعومة بكفاية رأس المال ونسب تنظيمية سليمة واتباع سياسات استثمارية متوازنة، أثمرت في مجملها عن تقليص حجم المخاطر.

كما قاد عبد الله الراجحي المصرف لتحقيق قفزات كبيرة في المصرفية الرقمية، حيث يعتبر تطبيق مصرف الراجحي للأفراد الأفضل في قطاعه على مستوى المنطقة وفقا لتفضيلات وتقييمات العملاء والمستخدمين، إذ أصبح جزءا رئيسيا من إستراتيجية «مصرف المستقبل» والأداة الأهم في تحقيق رؤية «ما بعد المصرفية» التي اعتمدها المصرف أخيرا، مما أسهم في تحقيق المصرف لقفزة هائلة في عدد عملاء المصرفية الرقمية، حيث تجاوز الـ14 مليون عميل في نهاية عام 2021، مقابل 7.9 ملايين عميل في العام السابق.

ونجح الراجحي أن يقود نتائج المصرف خلال النصف الاول من العام الحالي (2022) الى تحقيق المزيد من الانجازات عبر مواصله تدعيم سياسته المالية المتحفظة وقام بتجنيب مخصصات مالية إضافية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قوة المركز المالي للمصرف، حيث بلغت نسبة تغطية القروض الغير عاملة أكثر من 293 %.واتفعت حقوق المساهمين بنسبة 26% لتصل إلى 75 مليار ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 710 مليارات بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأصول التمويلية للمصرف 520 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 33% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ويملك عبدالله الراجحي سجلاً فريداً في إنجازات تطوير الأعمال التي شارك بها والتي صنف من ضمن أشهر رجال الاعمال في الخليج العربي من حيث المساهمات المهمة والمتميزة في مجالات الاستدامة، وجهوده في أعمال المؤسسات الاجتماعية والخيرية يعتبر أحد أبرز الشخصيات المصرفية والمالية في المملكة العربية.

ويري الراجحي اهمية دور المصرف في تنفيذ إستراتيجية المشاريع المستدامة الكبرى ذات الأثر في قطاعي التعليم والصحة، حيث شهد الربع الثاني 2022 اطلاق أكبر مبادرة اجتماعية تعليمية عبر توقيع اتفاق «برنامج مصرف الراجحي لرعاية الأيتام التعليمي» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي سيتكفل المصرف بموجبه بالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأهلية لجميع الأيتام في المملكة الذين لم يتسن لهم القبول في الجامعات الحكومية

وأكد أن هذه المبادرة تعد أكبر مبادرة اجتماعية تعليمية في المملكة تخص هذه الفئة اذ ستشمل جميع الايتام من ذوي الظروف الخاصة في المملكة وتعتبر ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الكبرى في المصرف والتي تستهدف البرامج المستدامة وتطبيق اعلى معايير الحوكمة حيث يركز المصرف على القطاعين الصحي والتعليمي كونهما من ركائز رؤية المملكة 2030 وكذلك لتماسهما المباشر مع مختلف شرائح المجتمع.

ولم تقف مبادرات الراجحي عند هذا الحد حيث نجح مصرف الراجحي تحت قيادته في الربع الثاني من العام 2022 بثلاث جوائز في ملتقى سكني الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهي جائزة أفضل بنك، وجائزة أفضل جهة تمويلية لمنتج الوحدات تحت الإنشاء، وجائزة أفضل جهة تمويل بالمستشار العقاري، وهي الجوائز التي تؤكد عاما بعد عام مساهمة مصرف الراجحي الفاعلة في تحقيق مستهدفات الإسكان التي وضعتها رؤية المملكة 2030.

وأضاف الراجحي ان هذه المبادرات تأتي دعما لمسيرة العمل الخيري الذي يحظى باهتمام بالغ وكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله حيث شهد القطاع الخيري إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية التي لها بالغ الأثر الإيجابي.

وعبدالله الراجحي ولد في العشرين من شهر يناير لعام 1958 ميلادي ويبلغ من العمر 64 عاماً والتحق بجامعة الملك عبدالعزيز حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال عام 1979.

الحياة العملية

شغل خلال مسيرته المهنية والعملية في مصرف الراجحي منذ 27/05/1979م إلى 31/03/2012م مناصب وأدواراً مختلفة وترقى إلى مناصب قيادية منها:

نائب المدير العام للشؤون المالية (1982م - 1983م).

نائب المدير العام للاستثمار والعلاقات الخارجية (1983م - 1994م).

النائب الأول للمدير العام (1994م - 1996م).

المدير العام (1996م - 2004م).

الرئيس التنفيذي (2004م - 2012م).

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي (2008م - 2012م).

وقد أسهم في تحويل شركة الراجحي للصرافة والتجارة إلى شركة مساهمة عامة «مصرف الراجحي.



رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي).

رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي).

رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي ماليزيا (سابقا).

رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي المالية.

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الراجحي القابضة.

رئيس مجلس إدارة شركة الفارابي للبتروكيماويات.

رئيس مجلس إدارة شركة الفارابي للاستثمار.

رئيس مجلس إدارة شركة الفارابي ينبع للبتروكيماويات.

رئيس مجلس إدارة شركة الفارابي للصناعات التحويلية.

رئيس مجلس إدارة شركة الأجيال القابضة.

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد.

رئيس مجلس إدارة شركة جبيل السعودية لحلول أنسجة الأرضيات.

رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية الخضراء للانجيلة الصناعية المحدودة.

رئيس مجلس إدارة شركة حلول أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية القابضة.

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لنقل وتجارة المواشي (سابقا). العضويات المهنية

عضو مجلس منطقة الرياض (سابقا).

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (سابقا).

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للكيماويات (سابقا).

عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت العربية (سابقا). العضويات الاجتماعية

عضو مجلس أمناء أُسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

عضو اللجنة العليا لأوقاف جامعة الملك سعود.

عضو مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة (سابقا).

عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية وقف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.