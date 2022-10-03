«مجلس الثقافة» يوقِّع عقد إعارة مبنى لفرقة المسرح الشعبي

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وقَّع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عقد إعارة لأحد المباني التراثية التابعة له بحضور الأمين العام للمجلس بالتكليف د. عيسى الأنصاري ورئيس مجلس إدارة فرقة المسرح الشعبي د. نبيل الفيلكاوي.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف د. عيسى الأنصاري «إن توقيع عقد الإعارة يأتي من منطلق حرص المجلس التام على دعم الأنشطة الفنية والثقافية، وتوطيد الشراكة بين المجلس والفرق الأهلية المعنية بالثقافة والفنون وذلك لدعم الإنتاج الفني والمسرحي الكويتي».

وزاد « إن فرقة المسرح الشعبي تعد من الفرق العريقة والرائدة في مجالها، والتي أعلن إشهارها في عام 1957 وتهدف إلى الارتقاء بالحركة المسرحية الكويتية وتطويرها، والتأكيد على استقلالية العمل المسرحي في الكويت».

وأضاف الأنصاري «من منطلق الحرص على تحقيق المنفعة والمصلحة المجتمعية ودعم الفن والثقافة قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتخصيص أحد المباني التراثية التابعة له والكائنة في منطقة دسمان والمعروفة سابقاً ببيوت المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح، على أن يكون مقرًا لفرقة المسرح الشعبي، وذلك بموجب عقد إعارة لتمكينه من القيام بدوره وتحقيق أهدافه على أكمل وجه».

وأضاف الأنصاري «أحتوى العقد على عدة بنود أهمها: مدة الإعارة وشروطها، وحدود الانتفاع بالمبنى، وأن تتولى إدارة الشؤون المعمارية والهندسية بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الإشراف على المبنى طوال فترة سريان العقد لما كان للمبنى من أهمية تراثية وتاريخية عالية يجب المحافظة عليها».

