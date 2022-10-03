«دار الآثار الإسلامية» تفتتح موسمها الثقافي الـ 27 بالتزامن مع ذكرى تأسيسها الـ 40

ديوان Diwan

افتتحت دار الاثار الاسلامية موسمها الثقافي الـ27 بالتزامن مع ذكرى تأسيسها الـ40 في احتفالية أقيمت في مركز اليرموك الثقافي برعاية المشرف العام للدار الشيخة حصة صباح السالم الصباح وحضور عدد من الديبلوماسيين ونخبة من المثقفين والمختصين.

وأعربت الشيخة حصة الصباح في كلمتها الافتتاحية للموسم الثقافي عن شكرها وتقديرها للعاملين والمتطوعين في الدار على ما قدموه في الفترة الماضية من جهود في مختلف أنشطة الدار وفعالياتها. ويضم الموسم الثقافي الحالي للدار محاضرات أسبوعية لنخبة مختارة من الخبراء والأساتذة المحليين والدوليين و24 محاضرة و4 ورش عمل متنوعة تبدأ بورشة الخط العربي فضلاً عن تقديم 14 أمسية موسيقية متنوعة من الكالسيكيات وموسيقى التراث والموسيقى الغربية المعاصرة.

كما يشتمل الموسم عرضين مسرحيين كالسيكيين منها مسرحية «العاصفة» للكاتب الشهير وليام شكسبير ومن إخراج آليسونشان برايس وعشرات البرامج التعليمية للأطفال من عمر 3 أشهر حتى 16 سنة إضافة إلى مهرجانين سنويين هما مهرجان الخريف ويوم المتاحف العالمي.

وتم في هذا الموسم استحداث أنشطة ثقافية وندوات جديدة منها (حوار النجاح المرأة) الذي يسلط الضوء على رحلات نجاح لخمس نساء رائدات من الكويت تركنَ بصمة ونجاحات في مجالات مختلفة من خلال ندوات حوارية شيقة و(نادي الكتاب) للبالغين يقدم بشكل شهري بقيادة الدكتورة حنان مظفر.

وسيحصل الاطفال في هذا الموسم على نصيب الاسد من خلال الانشطة المكثفة كالورش الفنية ويوم العائلة فضلاً عن استحداث برنامج تدريبي بعنوان (تجارب العلوم) وبرنامج (البستنة) للأطفال لتعزيز الوعي لديهم وخلق فرص التعلم والإبداع وتشجيع المرح.

وسيتخلل الموسم كذلك معرض الاطفال الثالث بعنوان (كلمة طيبة) و(دلالة دار) الذي صمم من قبل الاطفال ضمن ورشة عمل فنون الاطفال أقيمت سابقا بعد ساعات مكثفة من البحث والنقاشات الطويلة.

ويسلط المعرض الضوء على الخط في مجموعة الصباح الآثارية تحت اشراف مديرة برامج التطوع للأطفال مها العيسى والذي سيفتتح في المركز الامريكاني الثقافي في شهر ديسمبر المقبل.

وتخلل حفل الافتتاح احتفالية خاصة بمؤسس الدار الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح مالك مجموعة الصباح الآثارية وزوجته المشرف العام للدار الشيخة حصة صباح السالم الصباح المالك والشريك لمجموعة الصباح الأثرية التي بدأت عام 1983 لاستذكار الرؤية التاريخية للراحل طيب الله ثراه.

