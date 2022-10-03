مسؤولون وناشرون كويتيون: «معرض الرياض الدولي للكتاب» أحد أهم المعارض في المنطقة

ديوان Diwan

قال عدد من المسؤولين الثقافيين والناشرين الكويتيين اليوم السبت إن معرض (الرياض الدولي للكتاب) يعد واحدا من أهم معارض الكتاب في المنطقة نظرا لحجمه وأعداد الناشرين المشاركين والزائرين والكتب المعروضة.

وأشادوا في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركتهم في معرض (الرياض الدولي للكتاب 2022) بالخدمات والتسهيلات التي يوفرها القائمون على المعرض من النواحي الإلكترونية والتنظيمية.

من جهته قال مدير إدارة معارض الكتاب بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي إن المجلس الوطني يشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام بدعوة من وزارة الثقافة السعودية.

وأضاف أن جناح الكويت في هذا المعرض يضم أكثر من 300 عنوان من إصدارات المجلس الوطني المتنوعة من دوريات وكتب خاصة وكتب عن التراث مبينا أن «الجمهور في المملكة متشوق للاطلاع على إصدارات المجلس واقتنائها خاصة بعد الانقطاع عن المشاركة بسبب ظروف جائحة (فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19) والتي كانت آخرها في معرض الرياض 2019.

وأكد العنزي أن مشاركة المجلس في المعرض جاءت تعزيزا وتقوية للروابط الثقافية التي تجمع دولة الكويت بالأشقاء في المملكة ولما يربط الإدارات والجهات والأجهزة الثقافية في البلدين من اتفاقيات في مجال تبادل المشاركات الأدبية والثقافية بما يصب في صالح القارئ والنشر في البلدين الشقيقين.

وأوضح أن «جناح الكويت يلقى إقبالا كبيرا من الجمهور في المملكة الذي يعرف ويرغب دائما باقتناء اصدارات المجلس» مشيرا إلى مشاركة العديد من دور النشر الكويتية الحكومية والخاصة في المعرض والتي تحظى إصداراتها بتقدير واحترام من قبل الجمهور السعودي.

وأعرب العنزي عن خالص الشكر والتقدير للسعودية ممثلة في وزارة الثقافة لتقديمها كل التسهيلات اللازمة لمشاركة الكويت في معرض (الرياض الدولي للكتاب 2022) مشيدا في الوقت ذاته بالتنظيم والخدمات المتميزة التي يقدمها القائمون على المعرض للعارضين المشاركين وكذلك الجمهور.

من جانبه قال الباحث في مركز البحوث والدراسات الكويتية عبدالعزيز الخطيب إن «الجمهور في المملكة يعرفون المركز جيدا ويتابعونه في كل معرض ويحرصون على اقتناء ما ينشره من دراسات متخصصة عن الكويت».

وشدد على أن معرض الرياض للكتاب من أهم المعارض التي يشارك بها المركز على مستوى الوطن العربي من ناحية الحجم مؤكدا أن مثل هذه المشاركات تهدف إلى إبراز الإنتاج الثقافي والعلمي الكويتي ولتعريف الجمهور في المملكة بها إضافة إلى بناء الجسور الثقافية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.بدوره أكد الكاتب والناشر في (دار مجرة) للنشر والتوزيع الكويتي عبدالله العنزي حرص الدار على المشاركة في مختلف الفعاليات الثقافية ومعارض الكتاب بدول الخليج واصفا معرض (الرياض الدولي للكتاب) بأنه «أحد أهم معارض الكتاب في المنطقة».

وقال العنزي إن (دار مجرة) تسعى إلى إبراز الدور التاريخي للكويت في مجال الأدب والثقافة من خلال ما تقدمه من إصدارات ثقافية مثل القصص والروايات بطريقة حديثة وتتناسب مع الجيل الجديد ولكل الأعمار.

وأضاف أن «معرض الرياض للكتاب بتطور دائم حيث نرى زيادة في دور النشر المشاركة ونلاحظ أيضا أعداد قراء كبيرة ومتنوعة الاهتمامات».

