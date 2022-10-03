مركز جابر الثقافي يستضيف للمرة الأولى أميرات ديزني على المسرح

ديوان Diwan

للمرة الأولى على الإطلاق، عالم ديزني الساحر ينتقل إلى خشبة المسرح مع أجمل أغنيات الأميرات بيل وجاسمين وآنا تؤديها نجمات مسارح برودواي في أجواء باهرة على خلفية مشاهد من الأفلام الشهيرة.

للمرة الأولى على الإطلاق، أغنيات أفلام ديزني الساحرة التي طالما سمعناها وأحببناها، أجيالاً وراء أجيال، من الأميرات الجميلات بيل وجاسمين وآنا، تستمتعون بها لايف على المسرح في «أميرات ديزني – الحفل الغنائي» الذي يستضيفه المسرح الوطني من 19 إلى 22 أكتوبر المقبل.

يتضمن العرض مشاهد من الأفلام وغناء حي تؤديه 4 من نجمات مسارح برودواي والتلفزيون الأميركي، آيشا جاكسون من برودواي (آنا في «فروزن»)، آرييل جاكوبس (الأميرة جاسمين في «علاء الدين») وستيفاني لي (ماري بوبينز في «ماري بوبينز») ونجمة قناة ديزني بلس آناليز فان ديربول (بيل في الجميلة والوحش وتشيلسي دانيالز في «That So Raven» يلتقون سوياً ليغنون أحلى الأغنيات تحت قيادة جاكوب ييتس وبمشاركة الأمير الوسيم آدم جوزيف. لتتحول أحلامنا جميعاً إلى حقيقة مع الأجواء الساحرة والموسيقى الرائعة والأغنيات الحالمة التي تحملنا إلى عوالم ديزني الخيالية. بالإضافة إلى حكايات ممتعة من الكواليس ترويها نجمات العرض الذي لم تشاهدوا مثله من قبل.

