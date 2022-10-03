«الموت بين البيروقراطية والمصلحة السياسية.. جائحة كوفيد - 19»

ديوان Diwan

هذا الكتاب تأسيسي، ونقصد بالتّأسيس في نعت هذا الكتاب أو الإخبار عنه ذلك الجهد الذي سعى إليه الدكتور تهامي العبدولي بالبحث في الظواهر الطّارئة كما في هذا الكتاب: «الموت بين البيروقراطية والمصلحة السياسية» لا نقصد بـ «التّأسيس» أن لمْ يُسْبَقْ هذا الكتاب بصنوٍ أو ندٍّ أو مشابهٍ في قراءة «الأوبئة»، ولا في قراءة أيّ ظاهرة طارئة تطرأ في الاجتماع، وإنّما نقصد تأسيس منْهج في القراءة الواعية بموضوعها وتضاريسه ومداخله ومخارجه للطّارئ، تحدّد أسبابه وآثاره في الثّقافة، وما به يعمل اختلافُ مكوّنات الثقافة عمله، حتّى ليبلغ مبلغ الخلاف، بل الموت. يقول المؤلف «وفعلا، لا يمكن لدارس، وهو يفكر في مثل هذا الموضوع، أن يدّعي اعتماد منهج لساني أو اجتماعي أو نفسي أو ما قرّره تاريخ الأفكار أو المنهج الأنثروبولوجي، لسبب بسيط، هو أنّ الظّاهرة المدروسة أعمق، ولا يمكن الاكتفاء في دراستها بمنهج واحد» . فلعلّ التّأسيس يظهر في هذا الوعي الشديد القاسي بالحاجة إلى «تأسيس» منهج قادر على الإلمام بالظواهر الثقافية، ومعالجتها معالجة أكثر ثراء، ومصداقية، وعلمية.

وضع المؤلف كتابه في أربعة فصول، صدّرها بمقدّمة، ففصل في المنهج، قبلهما ديباجة، جاءت بعد فقرتي إهداء وشكر، وأعقبها بخاتمة عامة، فقائمة المصادر والمراجع فالفهرس، فسطور تعرّف بالمؤلِّف، وتذكر عناوين مؤلفاته.

على أنّ أوّل ما تقع عليه العين في أيّ كتاب عنوانه. والعنوان في الواقع اسم للكتاب ينبئ بثقافته وجنسه ووظيفته، وقد ينبئ بأكثر من ذلك. فهو كمثل الوجه في الإنسان، جزء من هويّة صاحبه، يعبّر لا فقط عن حالته عبوسا، أو انشراحا، أو لامبالاة وبرودا، أو خليطاً من بعضها أو من كلّها، وهو نفسه ما يظهر فيه موقف حامله من محيطه، ومن الآخر ومن قضيّته. فكما للوجه قسمات تتشكّل للتعبير، فللعنوان ألفاظ تُسبك للإنباء والتّبشير بالمحتوى والصّياغة، في حقّة ودقّة وإيجاز وإيحائية مكثّفة. ولا يخفى على فطن ما يحمل العنوان من تشويق وشدّ للقارئ حثّا له على القراءة، وإلهام صّبر له على مشاقّ فكّ الشّفرات وإدراك ما يجب أن يتمّ إدراكه.

فالموت هو آخر مطاف العذاب والرّخاء والتّقلّب في الحياة، لا نهاية بعده ولا بداية – في عالمنا الدّنيوي حتّى لا يُساء الفهم - وهو آخر ما يمكن أن يصيب الحيّ وأشدّه قسوة وأبعده نهاية وانتهاء. والموت عام يصيب الفرد والجماعة والجميع وهو لذاك – ولغيره – أكثر ما يشدّ الانتباه، ويثير الفكر، ويحرّك السّؤال. ولكنّه يصبح أكثر إثارة للعجب إذا تسبّب فيه الحدث تسبّبا مباشرا، وأحدثه في الأحياء إحداثا. لذلك فأن يكون موتٌ بين بيروقراطية ومصلحة سياسية لإشكالٌ لا تقوى العقول على قبوله وإن سلّمت به. قد نتحدّث على أنّ للموت ثقافة، بل قد يذهب بنا عمق هذا الكتاب إلى القول بأنّ الموت ثقافة كما أن الثقافة هي الحياة، إذ لا شيء في الحياة إلاّ وهو من الثقافة. أمّا الموت كما صوّره في هذا الكتاب فحدث يحدث بين – لا بسبب ولا نتيجة – البيروقراطية والمصلحة السياسي. منتهى الدّقة في انتقاء ما يناسب المعنى من المعجم. وليبشر القارئ بإجابات شافية كافية عن تساؤلهم عمّا عليه تكون صور الموت بين البيروقراطية والمصلحة السّياسية. وكلّ ذلك يبرهن عليه ويشرحه ويفسّره ويشرّع القول فيه فرع العنوان « جائحة كوفيد 19 «. نعم، يمكن أن يموت البشر – وغيرهم – بين البيروقراطية والمصلحة السياسية، ودليل ذلك «جائحة كوفيد 19». واقرأ الكتاب تر صُوَرَ ذلك. والعنوان أب له أبناء يحملون جيناته التّي تحقّق غايته، وتفصّل شموله. ولعنوان كتابنا أبناء أربعة، إذا استثنينا أو أجّلنا القول في بقية الأسرة من ديباجة ومقدمة وخاتمة عامة. ولكلّ ابن موروثه الجيني الذي أخذه عن العنوان من المشاكسة العلمية بحثا عن « التّأسيس» استقصاء، وتحليلا، واستنتاجا. على أن يُذيّل كلّ فصل بخاتمة له وحده، تجمل القول في تفاصيله، وتفتح الباب، في غير تكلّف، على الفصل الذي يليه. ويُختتم هرم الفصول بخاتمة عامّة تعيد تعبيد المسالك بين ردهات الاستقصاء والتّحليل والاستنتاج.

