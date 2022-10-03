العمل عليك.. والرزق على الله

ديوان Diwan

الفرارة في العطلة الصيفية للمدارس والتي كانت تمتد لحوالي ثلاثة شهور أو أكثر قليلاً، كان بعض الشباب يشغلون بعضاً من أوقات فراغهم، بعمل مفيد ومدر لشيء قليل من البيزات بصناعة الفرارة من الورق الملون البراق، يبدأ الشاب بقطع ورقة على شكل مربع بقياس 15 سنتيمترا لكل ضلع، ويقص بواسطة المقص رأس كل زاوية حتى يصل إلى مكان قريب من مركز الورقة المربعة، ثم يجمع أطراف هذه الأوراق وتكون عادة أربعة (على شكل مروحة)، يجمع رؤوس هذه الأطراف مع بعض بواسطة صمغ قوي (يستعمل أحياناً العجين) ثم بواسطة مسمار رفيع وطويل نسبياً، يُخرم هذه الأوراق ويثبتها في عصا من الخشب بطول 30 سنتيمترا تقريباً، ويغرز الفرارات المصنوعة في علبة من الصفيح (قوطي) مملوء بالرمل، ويجلس هذا الشاب في مكان بارز في الفريج أو البراحة، وأمامه (قوطي مثبت بها الفرارات) وعند هبوب الرياح تدور هذه الفرارات بقوة، ان حركة دوران الفرارة وألوانها البراقة الجذابة، تجذب قلوب الأولاد، فلا يستطيع أحد منهم مقاومة شراء واحدة منها، الفرارة لعبة مسلية وسهلة الصنع، تدخل البهجة في قلوب الأولاد وتدخل بعض البيزات في جيب الشاب صانع الفرارة. ? الطرثوث الطرثوث (وجمعها طراثيث) نبات صحراوي فطري، أي ينبت في الأرض دون بذور أو زراعة أو رعاية من قبل الإنسان، ينبت الطرثوث في رمال الصحراء بعد أيام قليلة من نزول المطر في أول الموسم، وهو يميل الى اللون البني أحياناً وأحياناً الى اللون الأبيض، وهو ينبت بشكل طولي ومستقيم الى ارتفاع حوالي 30 سنتيمترا أو أكثر قليلاً، يأكل الأهالي الطرثوث في أوقات الربيع بعد شوائه فوق النار، إذ لايمكن أكله نيئاً، وهو لا يُطبخ عادة، ليس للطرثوث طعم لذيذ أو مميز، ولا حتى له فائدة غذائية صحية كالفاكهة والخضراوات مثلاً، ولكنه يأكل فقط لأنه موجود بكثرة في الصحراء بعد الأمطار ويمكن الحصول عليه اما مجاناً أو بثمن قليل، كان بعض الشباب عندما يذهب في كشتة (نزهة) الى البر خارج المدينة، يرجع في المساء الى منزله وهو يحمل تقريباً نصف خيشة من الطراثيث، ويجلس بعد ذلك بالفريج أو السوق يبيع بضاعته هذه ويعود الى المنزل فرحاً وهو يحمل في (مخباته) بعض البيزات القليلة، وسرعان ما ينتهي موسم الطراثيث بانتهاء الربيع والمطر، ويظل الناس في انتظاره في الموسم القادم. ? بائع الحلويات كان في أيام الخمسينيات يجلس رجل في الفريج أو أمام مدرسة من المدارس، عادة بعد (الهدة) انتهاء اليوم الدراسي، والذي كان على فترتين صباحية ومسائية (بعد الظهر)، وكان الرجل يجلس على خيشة وأمامه صندوق (سحارة) كأنها بقالة أو دكان صغير، وهذا الصندوق مصنوع من الخشب يُسهل حمله، وله مثل أي صندوق جوانب وأطراف، ولكن يمتاز هذا الصندوق بأن له غطاء من الزجاج يمكن رفعه وفتحه وله قفل أيضاً، والغرض من وجود الغطاء الزجاجي رؤية الزبائن ما بداخل هذا الصندوق، وهو حافظ للبضاعة من الغبار واللمس وربما السرقة من قبل الأولاد. وغالبا يكون محتويات هذا الصندوق شيئا من الجاكلين والبرميت والنخي وحب الشمسي والسمسمية وقطع صغيرة من قمر الدين وربما شيئاً من البسكوت، يكون الرجل البائع عادة رجلاً كبيراً بالسن لا يستطيع القيام بالأعمال الشاقة طوال النهار، أو به اعاقة بدنية، وأحياناً يكون ضعيف البصر أو ربما كان كفيفاً فاقداً للبصر كلية، ولكنه وبذكاء وصبر وطيبة يتعامل مع زبائنه من الأولاد، بأن يستلم منهم الفلوس أولاً... ثم بعد ذلك يناولهم ما طلبوا من الحلويات، وهذا الرجل كما ذكرنا سابقاً ربما كان معاقاً أو عاجزاً عن كسب الرزق، فيلجأ الى هذه المهنة البسيطة الشريفة، عوضاً عن مد يده طالباً الاحسان من أحد من الناس، فالرزق القليل بطريق الحلال فيه الكثير من الخير والبركة والأكثر من الرضا وراحة الضمير. ? صناعة الماصول هو آلة الناي والمعروف لدينا «بالماصول» وهي آلة نفخ، ولا توجد فرقة موسيقية محلية أو عربية، شرقية أو غربية، أو حتى فرقة أوركسترا عالمية إلا وفيها عازف على الناي أو أكثر (الناي هنا مصنوع من المعدن حديث ومطور) والغريب في آلة الناي أو الماصول أن العازف المتمكن يستطيع أن يعزف لحناً جميلاً خفيفاً مرحاً يدعو مستمعيه الى الرقص فرحاً وسروراً، وفي مكان آخر يعزف نفس العازف وعلى نفس الماصول لحناً حزيناً كأنه يدعوك للبكاء والنحيب... ولكن بعد هذه المقدمة دعونا نتعرف كيف يصنع الشاب الكويتي الماصول!؟ إن آلة الناي أو الماصول يُصنع بشكل أساسي من قطعة من قصب البامبو، وهو ساق من نبات مجوف من الداخل، يقطع الشاب قطعة من البامبو بطول 30 سنتيمترا تقريباً، وقطعة أخرى بطول 5 سنتيمترات ولكن ذات قطر أصغر من الجزء الرئيسي وتسمى «الفرخ»، يعمل الصانع شرخاً في الفرخ ويدخل الفرخ في فتحة الماصول (ويكون عادة هناك فراغ وفرق بين القطعتين فيقوم صانع الماصول بتثبيت القعطتين بواسطة الطاري (السيالي) بعد تسخينه على النار وهو من مخلفات البترول، ثم بعد ذلك يأخذ الصانع جمرة من النار ويثقب ستة ثقوب متساوية الحجم وعلى مسافات متساوية، لأن العازف على الماصول يستعمل أربعة أصابع من اليد اليمنى في العزف ويستعمل الابهام تحت الماصول لحمله ورفعه، ويستعمل أصبعين من اليد اليسرى، ويبدأ العازف برفع أصابع معينة من ثقوب وإغلاق ثقوب أخرى بالأصابع الأخرى، ليخرج لحناً مختلف الأنغام والأصوات حسب ما يراه مناسباً، وبعد الانتهاء من صناعة عدد من الماصول، يخرج الى السوق ويضع بضاعته على قطعة من القماش ويعزف لحناً على واحد منها، ليغري أحد الشباب أن يُسارع لشراء واقتناء ماصول والتمرن على العزف عليه... يستطيع الشاب كسب شيء قليل من المال، بشيء قليل من الجهد والذكاء.