مجزرة في إندونيسيا.. مقتل 174 شخصاً في مباراة

ديوان Diwan

عادت الكوارث الدموية والمشاهد المأساوية إلى ملاعب كرة القدم، وهذه المرة في إندونيسيا، إذ أعلن قائد الشرطة في جاوة الشرقية اول من أمس عن مقتل 174 شخصاً وإصابة 180 خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم.

وأوضح قائد الشرطة نيكو أفينتا للصحافيين أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق. وأمر جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم امس بإيقاف المباريات لحين اكتمال التحقيق. وطالب ويدودو السلطات بإعادة تقييم إجراءات التأمين بمباريات كرة القدم وبأن تكون هذه «آخر كارثة تتعلق بكرة القدم في الوطن».

وأصيب نحو 180 شخصاً أيضاً خلال تدافع للجماهير أثناء أعمال شغب بمباراة في مالانغ في واحدة من أسوأ كوارث ملاعب كرة القدم.

وأعلنت رابطة الدوري عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة في ستاد كانجوروهان بينما قال الاتحاد الإندونيسي للعبة إنه سيبدأ تحقيقا في الأحداث. وأوضح قائد شرطة مقاطعة جاوة الشرقية نيكو أفينتا للصحافيين أنه بعد المباراة، التي فاز فيها بيرسيبايا سورابايا 3-2 على أريما، اقتحم مشجعو الفريق الخاسر أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وقال نيكو «تحولت الأمور إلى فوضى، بدأ المشجعون في مهاجمة الضباط وألحقوا أضرارا بسيارات» مضيفاً أن التدافع حدث عند فرار الجماهير إلى بوابة للخروج.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تدفق المشجعين داخل الملعب واشتباكات وقنابل غاز بجانب صور لأشخاص فاقدين الوعي يحملهم مشجعون آخرون.

ويحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في قواعده للسلامة أنه لا يجب استخدام الأسلحة أو «الغاز للسيطرة على الحشود» من جانب عناصر الأمن أو الشرطة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا السويسري جاني إنفانتينو في بيان امس إن كارثة الستاد في إندونيسيا «مأساة تفوق الخيال».

وأضاف أن «عالم كرة القدم في حالة صدمة بعد الأحداث المأساوية في إندونيسيا» وتحدث عن «يوم أسود لجميع محبي كرة القدم».

وعبر إنفانتينو عن «أحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم». وقال «جنباً إلى جنب مع فيفا ومجتمع كرة القدم نتوجه بأفكارنا ودعواتنا للضحايا والمصابين ولشعب جمهورية إندونيسيا والاتحاد الآسيوي والاتحاد الإندونيسي والدوري في هذه الأوقات العصيبة».

فيما قال يونس نوسي الأمين العام للاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إن «الفيفا» طلب تقريراً عن الحادث وإنه تم إرسال فريق تابع للاتحاد إلى موقع الحادث للتحقيق. وأبلغ مفوض لجنة حقوق الانسان في إندونيسيا «رويترز» أنها تخطط للتحقيق في تأمين الملعب واستخدام قنابل الغاز.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية في إندونيسيا الإجراءات الأمنية قائلاً «إفراط الدولة في استخدام القوة.. لاحتواء الجماهير أو السيطرة عليها في مثل هذه المواقف لا يمكن تبريره مطلقاً».

وقال وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ عبر انستغرام إن مدرجات الستاد امتلأت بأكثر من سعتها، مشيراً إلى طرح 42 ألف تذكرة للبيع رغم أن الستاد يسع 38 ألف شخص فقط.

وتستضيف إندونيسيا كأس العالم تحت 20 عاماً في مايو ويونيو العام المقبل، وهي ضمن ثلاث دول تطلب استضافة كأس آسيا العام المقبل بعد انسحاب الصين.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان إنه «شعر بصدمة كبيرة وبحزن شديد لسماع هذه الأخبار المأساوية القادمة من إندونيسيا التي تعشق كرة القدم» وقدم تعازيه للضحايا وأسرهم وأصدقائهم.

وفي 1989 تسبب حشد في ستاد هيلزبورو في بريطانيا بمقتل 97 من مشجعي ليفربول. وفي 2012 شهد ملعب بورسعيد في مصر مأساة أخرى قتل 74 شخصاً. وفي 1964 لقي 320 شخصاً مصرعهم وجرح أكثر من ألف بجروح في تحرك للحشود في الملعب الوطني في ليما خلال مباراة بين بيرو والأرجنتين.

