د. الحمر: جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي تنفرد بالتميز موضوعاً ومضموناً

ديوان Diwan

التقت «النهار» بالدكتورة سعاد الحمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي ورئيس لجنة التحكيم والتقييم لمسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي، حيث بينت الحمر أن انطلاق جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م وللسنة السادسة عشرة على التوالي برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، كأحد مشاريع مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار، وبدعم متميز من العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس الإدارة لجميع فعالياتها وبرامجها وأنشطتها ومسابقاتها، تعتبر من الانجازات التي نفتخر بها كمتخصصين في مجال التصوير الفوتوغرافي لترجمة التميز في مجال العمل التطوعي والخيري والإنساني من خلال الصور الفوتوغرافية التي تعكس إبداعات المشاركين فيها.

وأكدت الحمر أن تعزيز فضيلة البر بشكل عام، وبر الوالدين وبر كبار السن، بشكل خاص بين أفراد المجتمع من خلال الصور الفوتوغرافية تعتبر من الأهداف الرئيسية التي تسعى المبرة لتحقيقها لتأصيل الأمن الاجتماعي والتنشئة الإيجابية للأبناء،حيث لمسنا حرص وتفاعل كل أفراد المجتمع على المشاركة مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية البر بالوالدين وكبار السن الذين أخذت المبرة على عاتقها توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع جميع الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة.

وبينت الحمر بأن الجائزة منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007م أنجزت العديد من الفعاليات التي عززت الدور الانساني والاجتماعي بهدف نشر التوعية الاجتماعية في تعزيز فضيلة البر وبر الوالدين مؤكدةً انتشارها بين اطياف المجتمع الكويتي وزيادة الإقبال عليها وتنوع فعالياتها هو خير دليل على نجاحها واستمرارها لهذه الفترة الزمنية وتزايد عدد المشاركين في مسابقات الجائزة لمختلفة بشكل عام، وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي بشكل خاص.

وذكرت الحمر أن جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي من الجوائز المتخصصة التي أتاحت الفرصة لهواة ومحترفي التصوير الفوتوغرافي للمشاركة بأعمالهم التصويرية، باعتبارهم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، يعملون من خلال إبداعاتهم في فن التصوير الفوتوغرافي بترجمة فضيلة البر في المجتمع، هذا واستعرضت الحمر شروط وأحكام مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي شاكرةً ثقة رئيس مجلس إدارة المبرة واللجنة العليا للجائزة لاختيارها لهذه المهمة التي سيسهم من خلالها بتعزيز فضيلة البر في المجتمع وتحقيق أهداف المبرة بالصورة المطلوبة. وتقدمت د. الحمر بجزيل الشكر والتقدير للعم إبراهيم البغلي على ثقته الغالية في عمل الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي والتعاون معاً لتنفيذ فعاليات الجائزة، كما أشادت بالدور الفعال الذي يقوم به السيد على حسن رئيس اللجنة العليا للجائزة، مؤكدةً على أهمية دور لجنة التحكيم والتقييم للجائزة برئاسة السيد منصور السلامين وعضوية السيد باسم الدرويش وعلى الجهود التي تبذلها الجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي وفريق التحكيم للمسابقة متمنية للجميع التوفيق والنجاح في عملهم والذي سيتم من خلاله على تحقيق الآتي:

العمل على ترجمة اهتمام وحرص السيد/ إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار إلى عمل تنفيذي بشأن ضرورة وأهمية تفعيل المسابقة والتأكيد على دور اللجنة العليا والجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي في نشر وحث الجمهور على المشاركة في المسابقة في وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وفي مواقع الجمعية والمبرة، مقدراً دورهم في تحكيم الاعمال المشاركة.

حث وتشجيع أعضاء الجمعية العمومية في الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي لتقديم أعمالهم التصورية للمشاركة في المعرض الفني. حث وتشجيع عامة الجمهور لتقديم أعمالهم التصورية للمشاركة في المسابقة والمعرض الفني.

إقامة معرض فني للصور الفوتوغرافية التي ستشارك في المسابقة من قبل جمعية التصوير الفوتوغرافي.

وضع بنرات تخص المسابقة في بعض الجهات الحكومية والأهلية بهدف تعميم المسابقة ونشرها بين الجمهور في وزارة الشئون، وزارة الصحة، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأشارت الحمر إلى أن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار أعلنت منذ الأول من يونيو 2022م عن تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي لعام 2022م أحد مشاريع المبرة الخيرية والاجتماعية والتوعوية الهادفة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي تفعيلاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأهلية والخيرية لتعزيز وتوثيق العمل الإنساني والخيري والتطوعي ولتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع في دولة الكويت.

مسابقة جائزة البغلي للابن البارللتصوير الفوتوغرافي لعام 2022م

تعلن مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار للتصوير الفوتوغرافي كأحد المشاريع الاجتماعية والأدبية والتوعوية للمبرة، بالتنسيق والتعاون مع الجمعية الكويتية لفنون التصوير الفوتوغرافي، لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت من خلال التقاط الصور الفوتوغرافية التي تمثل وتعكس الآتي:

أولاً: تشجيع الأبناء على بر والديهم وبر كبار السن.

ثانياً: توطيد وتقوية العلاقات الأسرية.

ثالثاً: توعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة.

رابعاً: تفعيل دور الإعلام تجاه قضايا بر الوالدين وبر كبار السن.

خامساً: تفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع.

سادساً: الاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية.

سابعاً: التشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن.

ثامناً: تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأبناء تجاه والديهم وكبار السن.

تاسعاً: رد السلوك السلبي تجاه الوالدين وكبار السن إلى القواعد التي حددها الشرع الإسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

شروط وأحكام المسابقة

1) المشاركة في المسابقة مفتوحة لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين والمؤسسات على أن تتم المشاركة بعمل واحد لكل مشارك.

2) أن تدل الصورة على مظاهر البر بالوالدين وبر كبار السن ( مظهر الوفاء والاحترام من الأبناء لوالديهم وكبار السن ).

3) أن يكون حجم الصورة مقاس (30 X 40 )

4) تقدم نسختان من الصورة إحداهما ورقية والأخرى الكترونية على CD عند تقديم الأعمال وأن تكون بجودة 300 DPI.

5) لا يسمح بكتابة البيانات أو الاسم على الصورة أو خلفها.

6) أن لا تكون الصورة المقدمة قد فازت بمسابقات أخرى من قبل.

7) يحق للجنة المنظمة التصرف بنشر الصور الفائزة في مطبوعاتها أو لأغراضها الإعلامية.

جوائز الفائزين

سيمنح الفائزون في الجائزة

1) المركز الأول: 500 د.ك.

2) المركز الثاني: 300 د.ك.

3) المركز الثالث: 200 د.ك.

4) مجسم لجائـــزة البغلي للابن البار.

5) شهادة تقدير معتمدة من رئيس مجلس إدارة المبرة.

وأكدت الحمر بأن المشاركة في مسابقة البغلي للابن البار في التصوير الفوتوغرافي لعام 2022م من خلال الموقع الالكتروني لمبرة إبراهيم طاهر البغلي للاين البار اعتباراً من 1/6/2022م وحتى 31/10/2022م

: Website www.albaghliaward.com حيث إن مسابقة جائزة الابن البار للتصوير الفوتوغرافي تحتوي على استمارة مشاركة يجب على المشارك تعبئة هذا النموذج عبر الموقع الالكتروني والذي يحتوي على مجموعة من البيانات الشخصية للمشارك وكذلك بيانات خاصة عن الصورة التي سيتم المشاركة فيها.

كما بينت الحمر أهم الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحكيم والتقييم والتي تتكون من خبرات متخصصة في مجال فن التصوير الفوتوغرافي بالتنسيق بين الجمعية والمبرة، لاختيار الفائزين في الجائزة والتي تتمثل في قيام اللجنة بعدد من الخطوات والإجراءات لتقييم الأعمال المشاركة بعد أن يتم تجميعها، حيث تقوم اللجنة بفرز الأعمال المستوفية لدراستها وتقييمها وفق معايير الجودة والتميز، والوقوف على بعض الجوانب فيها والتي تخص تقييم وواقعية ما قدم من بيانات من قبل المشاركين وهي مرحلة مهمة من مراحل التقييم والتحكيم.

وحثت الحمر أفراد ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة الفعالة في فعاليات الجائزة لعام 2022م، مبينة عــدد المشاركين بجائــزة البغلــى للابــن البــار في مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعام 2019م والتي تنطبق عليها شروط المسابقة حيث بلغ العدد (12) عمل مشارك ما بين ذكور وإناث، في حين بلغ عدد الذكور الفائزين (3) وعدد الاناث (3)،حيث تشير الإحصائيات الى أن عدد المشاركين والفائزين من الذكور تساوى مع عدد المشاركات والفائزات من الإناث.

