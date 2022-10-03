حباً ووفاءً يا صاحب السمو

ديوان Diwan

يسرني أن أرفع لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتولي سموه مسند الإمارة في دولة الكويت الحبيبة.

يطيب لي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وأعضاء الجمعية العمومية، يسعدني أن أثمن بخالص التقدير جهود سموه المخلصة في قيادة ودعم مسيرة النهضة والبناء بوطننا الحبيب مؤكدا بالغ اعتزازنا بالمسيرة المشرفة لحضرة صاحب السمو، والحافلة بالبذل والعطاء لخدمة الكويت وشعبها وابنائها الكرام مشيدا بما تحقق من انجازات وتطور في مختلف مجالات التنمية والبناء داعيا الله عز وجل أن يوفق ويسدد على دروب الخير خطا سموه لما فيه تحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت الأوفياء.

ويسرني أن أتقدم بخالص تحياتي وتقديري مقرونة بالحب والمودة والإخلاص والطاعة والولاء والوفاء لقيادة حضرة صاحب السمو الرشيدة والحكيمة، مشمولةً بأصدق الدعوات لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ سموه قائدا حكيماً للكويت وعزا لأهلها وأن يديم على بلدنا العزيز أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لسموه سائلاً الله العزيز القدير أن يحفظ ويرعى ويمد في عمر سموه في خير وصحة وعافية،وأن يديم التقدم والازدهار والرقي على دولة الكويت الحبيبة في ظل قيادة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله اللهم آمين يا رب العالمين.

إبراهيم طاهر البغلي

راعي جائزة البغلي للابن البار رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار

