كبار السن بين استشراف المستقبل والأمية الرقمية

ديوان Diwan

بات الاهتمام باحتياجات ومشكلات كبار السن المعاصرة في عصر الرقمنة حاجة ملحة لكل المجتمعات كي تحظى الشيخوخة بنصيب وافر من العناية في المجالات المختلفة، فحسب الإحصائيات الدولية والإقليمية ما يقارب ملياري شخص سيصلون لعمر الستين عاما وأكثر بحلول عام 2050، أي ما يعادل 15 % من أجمالي أعداد السكان، حيث ترجع أسباب الزيادة في متوسط عمر الأشخاص حاليا حول العالم.. في الدول المتقدمة والنامية.. وفى وطننا العربي خاصة الى التحسن الملموس في مؤشرات الصحة العالمية، انخفاض الخصوبة، التطور المشهود في اللقاحات والأدوية، واستخدام أحدث الأجهزة الطبية في التحليلات واستكشاف الأمراض. ووجب الذكر أن عمر الإنسان الزمنى قد يتعارض مع عمره البيولوجي أو النفسي أو الاجتماعي فيجب عدم الخلط بين مفهوم كبر السن أي التقدم في العمر ومفهوم الشيخوخة الذي يعني التغيرات الفسيولوجية الطبيعية التي تحدث مع كبر السن، حتى أن بعض المجتمعات تختلف في تحديد سن الشيخوخة فبعضهم يعتبر سن التقاعد عند الستين والأخر الخامسة والستين والتفاوتات كثيرة، الا أن الاتفاق الوحيد هو أن أي شخص أتم الستين فأكثر يعد مسنا، ومع ذلك.. فأن الفرد قد يبلغ سن التقاعد وما زال قادرا على العطاء وخدمة نفسه وأهله ومجتمعه ككل، ولذلك تبقى الحقيقة الواضحة في أن ليس كل كبار السن في حالة شيخوخة وأن كبر السن هي عملية تطور طبيعي لمراحل العمر. ومع دخول عصر الرقمنة وانتقال المزيد والمزيد من الخدمات الصحية عبر شبكات التواصل ومكافحة العديد من كبار السن للوصول لتلك الخدمات وسعيهم الحثيث لمواكبة التكنولوجيات الرقمية، قد ركز الاهتمام على أهمية الشمول والتحول الرقمي لهم لخلق نوع من التواصل والتكامل مع الآخرين وتعريف أطياف المجتمع بقضاياهم والاهتمام بجودة حياتهم وتثقيفهم. ومن أهم تلك القضايا ألا نغفل أبدا أن الشيخوخة مثلها مثل جميع الفئات العمرية، لها خصائصها التي تميزها وأن التدهور في القوة الجسدية والحالة الوظيفية يبدأن في الانحدار تدريجيا ويتفاوتان من مسن لآخر نظرا للفروق الفردية. كما أن معدل التعرض للإصابة بالأمراض المزمنة في تلك المرحلة يرجع أساسا الى نمط الحياة الذي يتبناه المسن طوال حياته، بالإضافة الى التغيرات الفسيولوجية في أجهزة الجسم المختلفة المصاحبة لكبر السن وتعتبر أهم عوامل الخطر لحدوث المرض.

وبما أن المسنين هم أكثر الفئات العمرية تعرضا للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة لذلك لا تصلح معهم الممارسات الصحية المعتادة، كما أن أصابتهم بعدة أمراض يلزمهم بنظام علاجي ودوائي صارم يعرضهم لعدة أثار جانبية من التداخلات الدوائية وعدم القدرة على الالتزام بمواعيد الأدوية المتعددة أو الخلط بينهم أو النسيان أو خطر التسمم الدوائي في كثير من الأحيان. كما أن تشخيص المرض عند المسنين مختلف تماما بأعراضه الغير مطابقة لأعراض المرض المعتادة، حتى الأمراض النفسية منها، ويخضع الفريق الصحي للعديد من التحديات مما يوجب استخدام وسائل أكثر تقدما في أدارة الأمراض مستعينا بالتكنولوجيا الرقمية مثل برامج الواقع الافتراضي والتي حققت نجاحات مبهرة في مجال رعاية كبار السن.

كما أدى عصر الرقمنة الى أن يلقى الاتجاه العالمي الحديث في العناية بكبار السن ظلاله نحو رؤية جديدة لمفهوم الشيخوخة عن طريق تبني مفاهيم متقدمة مثل «الوقاية والتشخيص المبكر والمتابعة الدورية» بديلا عن «العلاج الدوائي وإدارة المرض والتحكم في المضاعفات»، مما يعنى الاهتمام بالوقاية الصحية لا للانتظار حتى الوقوع تحت طائلة المرض ووطأة تبعاته. كما اهتمت الدول في التشريعات القانونية والدستورية الحديثة بحقوق المسنين والذي لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية المناسبة فحسب بل يشمل كل المقومات الحياتية والبيئية والعدالة كمواطن والملكية الشخصية والإجراءات القانونية والحقوق المدنية والوصول الأمن لجميع الخدمات دون تمييز ومنها خدمات الانترنت مع احترام سرية بيانات المسنين وتقبل ثقافاتهم وانتماءاتهم دون انحياز ومع المساواة بين الجنسين. كما أن الأوان الى تغيير وجهة نظر المجتمع بأن الشيخوخة هي نهاية المطاف وأن من المفترض أن يستسلم كبار السن للأمراض والعجز الجسدي والخرف الشيخوخي وكل الادعاءات التي ارتبطت بمصطلح «الشيخوخة» منذ أمد بعيد وذلك عبر الآليات الرقمية المنتشرة عبر نطاق واسع والمتاحة دوما وللجميع. أن الدعم الرقمي للمسنين في عصر استشراف المستقبل أصبح ذا أهمية لمزيد من الوصول لخدمات الرعاية الذاتية للمسن مثل المعلومات المتعلقة بالصحة والخدمات المجتمعية والتواصل مع جمعيات الدعم، بالإضافة الى الخدمات الأخرى مثل التسوق عبر الانترنت وزيادة الروابط الاجتماعية ومواكبة الأحداث محليا وإقليميا ودوليا والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والتعليمية بطرق أمنة وأخلاقية تضمن خصوصياتهم واستقلالهم. كما يجدر بنا الاشارة الى أن كبار السن معرضون في الآونة الأخيرة لخطر الاستبعاد الرقمي رغم أن غالبية الدورات التدريبية والندوات التعليمية وتحميل الكتب الإلكترونية لهم ولمقدمي رعايتهم تتم حاليا وعلى نطاق واسع عبر برامج الكترونية متعددة لها أهداف تعليميه للوصول لأكبر عدد ممكن من كبار السن وذويهم حيث يجب أن تصبح التكنولوجيا الرقمية جزءا لا يتجزأ من حياتهم باتباع نهج ابتكاري جديد مثل أيجاد هواتف ذكية لها لوحات رقمية ذات برامج سمعية وبصرية ولمسية تتلاءم مع تدهور الإدراكات الحسية بكبار السن. كما يجب تدريب المسنين على المهارات الرقمية لمحو تلك الفجة عبر الاجيال والتوعية بأهمية الاندماج الرقمي للمسنين.

د. مروة إبراهيم محفوظ خليل

أستاذ مساعد بقسم تمريض المسنين

كلية التمريض بجامعة الإسكندرية

