قطر: «الاتفاق النووي» يصب في مصلحة أمن المنطقة

عربيات ودوليات

عواصم– الوكالات: أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حيث ناقش الوزيران ملف الاتفاق النووي وقضايا أخرى وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشتركة مع الولايات المتحدة في إشارة إلى الاتفاق النووي. وأضاف البيان أن وزير الخارجية القطري أكد لنظيره الإيراني تطلع دولة قطر إلى توصل إيران والولايات المتحدة إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف. كما أكد الوزير القطري أن ذلك يصبّ في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

على صعيد اخر أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن «دولة في المنطقة» توسطت بين إيران والولايات المتحدة من أجل «إفراج متزامن عن سجناء». وأضافت أن محادثات مكثفة جرت في الأسابيع الأخيرة من أجل الإفراج عن سجناء إيرانيين وأميركيين، وذلك وفقا لما ذكرته «وكالة نور نيوز الإيرانية للأنباء».

كما ذكرت الوكالة شبه الرسمية، أن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة بسبب العقوبات الأميركية سيُفرج عنها قريبا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «شعرنا بسرور بالغ بعد علمنا من الأمين العام للأمم المتحدة اليوم أن إيران رفعت حظر السفر المفروض على باقر نمازي». وقال برايس في بيان، إن الوزارة ممتنة لأن سياماك نمازي «مُنح إجازة إنسانية من أجل أن يكون مع والده». وكان باقر نمازي (85 عاما) قد أدين في إيران بتهمة «التعاون مع حكومة معادية» في عام 2016، وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات. وأطلقت السلطات الإيرانية سراحه لأسباب طبية في عام 2018، وأغلقت قضيته في عام 2020 لتخفف بذلك عقوبته إلى المدة التي قضاها في السجن لكن مع منعه فعليا من مغادرة البلاد.وكان ابنه سيامك (51 عاما) محتجزا في سجن إيفين منذ عام 2015، وأدين بنفس تهمة والده في 2016. ووصفت الحكومة الأميركية التهم الموجهة لكليهما بأنها لا أساس لها من الصحة. وأتت هذه التطورات بعد أشهر من محاولة الطرفين الوصول إلى حل مشترك بشأن تبادل نادر للأسرى، حيث بدأت مفاوضات عن الأمر منذ أبريل الماضي.

