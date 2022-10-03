قاعدة بيانات لبدء زراعة الأعضاء في مصر

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القاهرة - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة المصرية بدء الإجراءات التنفيذية لزراعة الأعضاء في مصر وإنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين والمتبرع لهم خلال 6 أشهر.

وقال د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، بما يسهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.

وأشار إلى أن هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات تشمل من يحتاج زراعة أعضاء بشرية، وكذلك المتبرعين، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات موحدة للمتبرعين والمحتاجين، يسهل عمليات متابعة الزراعة ومعرفة نسب النجاح والمضاعفات وتسهيل إجراء العمليات.

وقال إنه سيتم التأكيد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري لمدة 6 أشهر بعد إجراء عمليات الزراعة واستحداث برامج جديدة في مجال زراعة الأعضاء خاصة زراعة الرئة.

وأكد متحدث الصحة المصرية أنه تمت الموافقة على إجراءات ترخيص مركزين جديدين لزراعة الكلى والكبد بعد استيفاء جميع الشروط، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 37 مركزاً مرخصاً لنقل الأعضاء، وأحد المراكز المصرية لزراعة الأعضاء كان يحتل المرتبة الخامسة عالمياً.

وكشف عبدالغفار أن المركز الذي سيتم إنشاؤه في «معهد ناصر» سيشمل زراعة كل الأعضاء البشرية، مضيفا أن هناك أعضاء بشرية يمكن من الإنسان الحي مثل الرئة، بينما هناك أعضاء أخرى لا يتم نقلها إلا من الشخص المتوفى مثل القرنية، ويكون ذلك خلال مدة أقصاها ساعة وإلا تعرضت للتلف، فيما يتلف القلب لو لم يتم نقله من المتوفى لمن يحتاجه خلال 48 ساعة.

وكانت مصر قد أعلنت أنها تدرس تدوين اختيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقات الهوية لمواطنيها.

