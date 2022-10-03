لبنان وإسرائيل يراجعان عرض «ترسيم الحدود»

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: أكد رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، أن اسرائيل تجري مراجعة لعرض الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدا أن إتمام الاتفاق سيعزز أمن إسرائيل ونموها الاقتصادي. وقال لابيد في اجتماع مع أعضاء حكومته «تلقت إسرائيل ولبنان مقترح الوسيط الأميركي بشأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ونحن نناقش التفاصيل الأخيرة، لذلك لا يمكننا القول أننا توصلنا لاتفاق»، حسب قوله. وتابع «على مدى عقد من الزمن، حاولت إسرائيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيُعزز أمن المنطقة الشمالية وسيجري تشغيل حقل كاريش وسينتج الغاز الطبيعي». وأردف لابيد قائلا «لانعارض إنشاء حقل غاز لبناني إضافي، والذي سنحصل على الحصة التي نستحقها منه، سيُضعف هذا الحقل اعتماد لبنان على إيران وسيقيد حزب الله وسيسهم في إرساء الاستقرار الإقليمي» على حد قوله.

وقال لابيد أيضا «يخضع مقترح الوسيط حاليًا للمراجعة القانونية، وعندما تكتمل، سنقدم قرارنا بالتشاور مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، وبالتنسيق مع النائب العام، من أجل المناقشة والمصادقة».

وكانت قد أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول عرض الوسيط الأميركي، والطريقة التي يجب اتباعها للإعلان عن قرار لبنان بشأنه.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني إن مسودة الاتفاق «إيجابية» لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، وذلك بحسب تصريحات نشرها مكتبه.?

وقالت السفارة الأميركية في بيروت في تغريدة على «تويتر» إن السفيرة دوروثي شيا التقت بالرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي لتقديم الاقتراح الأميركي بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية. وقال بري، لصحيفة «الشرق الأوسط «إن مسودة الاتفاق النهائي «إيجابية»، بحسب بيان وزعه مكتبه. واعتبر بري أن المسودة «تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية» التي ترفض أن يكون لاتفاق الحدود البحرية أي تأثير على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. وأشار إلى أن الاتفاق مؤلف من عشر صفحات وباللغة الإنكليزية «ويستلزم درسا قبل إعطاء الرد النهائي عليه».

