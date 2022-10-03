الرياض وواشنطن تبحثان تمديد الهدنة اليمنية

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الرياض - واشنطن – الوكالات: أجرى وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن محادثة مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان لبحث الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن. وأضافت الوزارة في بيان عقب المكالمة «رحب الوزير بالتزام السعودية بتمديد الهدنة».

وأضافت الوزارة الأميركية، في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الوزير بلينكن رحب بالتزام السعودية بتمديد الهدنة نظراً لفوائدها المنقذة لحياة ملايين اليمنيين». وأشار البيان إلى أن «مزايا الهدنة الموسعة ستشمل رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات، وتوسيع الرحلات الجوية من صنعاء، وفتح طرق في تعز وأماكن أخرى، وضمان استمرار تدفق الوقود».

ومؤخراً، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الأطراف اليمنية لقبول مقترحه تمديد الهدنة. كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالبناء على رحلة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى جدة في يوليو الماضي.

من جهتها أعلنت الحكومة اليمنية، على لسان مصدر مسؤول أنها «ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة».وانتهت الهدنة في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي امس وسط مساعٍ دولية وأممية لتمديدها وتوسيعها نحو سلام مستدام.

