الرئيس التونسي يتوعد «اللوبيات»: سنسترد ثروات الشعب

عربيات ودوليات

تونس – الوكالات: حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من أن ما وصفه بـ «زمن اللوبيات» قد انتهى، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لمحاسبة هؤلاء واسترداد ثروات الشعب. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة التمهيدية الخاصة بتأسيس شركة أهلية محلية للتصرف في أراضي مجموعة بني خيار، حسبما ذكرت قناة «نسمة» التونسية، امس. وتابع سعيد «في 7 ديسمبر 2010 حدثت الثورة التونسية، لكن بعض اللوبيات واصلت العمل». وقال إنه سيتم المحاسبة على كل مليم حصل عليه المنتمون لهذه اللوبيات دون وجه حق. وأضا: «لابد أن يتم إعادة هذه الأموال إلى الشعب التونسي». وأكد قيس سعيد أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة وأن المصالحة الحقيقية تكون معه حتى يستعيد الشعب ثرواته. يذكر أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ووصول معدلات التضخم إلى 8.6 % بينما بلغ العجز التجاري 16.9 مليار دينار (نحو 5.32 مليار دولار). وتسعى حكومة البلاد لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.